Nostalgia Milenial organiza su propio festival de música: Fran Perea, Raúl, Malena Gracia, Lorna, King África...

Series, películas, juguetes, videojuegos, coleccionables, fenómenos de internet... Múltiples elementos de finales de los 80, la década de los 90 y principios de los 2000 se han convertido en auténtica cultura pop. Pero, dentro de todo ello, también está la música, artistas y temas que evocan a esos tiempos. Por ello, Nostalgia Milenial, cuenta de Instagram experta en hacernos revivir aquellos años, ha organizado su propio festival.

Este perfil, con más de 446.000 seguidores, acostumbra a compartir distintos vídeos y publicaciones de esa época: desde cabeceras de series como Compañeros o La pajarería de Transilvania a elementos como el Snake de los móviles o los zumbidos de Messenger. Pero también hace debates, encuestas y sorteos, así como revivals de productos de lo más milenial.

Y quién mejor que Nosti, como llaman cariñosamente a la persona que hay detrás de la cuenta, para traer estos conciertos. Tras varios días en los que avisó de que iba a anunciar un proyecto grande, este domingo finalmente confirmó que se trataba del Nostalgia Milenial Fest, un evento musical que tendrá lugar en la discoteca madrileña Fabrik el próximo 21 de octubre.

Fran Perea, Raúl (intérprete de Hace tanto que sueño su boca), Lorna (cantante de Papi Chulo), King África, (Sonia, sin Selena), La Fiesta (autores de Quiero montarme en tu velero) o Malena Gracia (y su Loca) son algunos de los que actuarán en el festival.

"Me lo habéis pedido miles de veces y al final el sueño se ha hecho realidad", escribió Nosti en su post. "¡Sorpresa! Todavía estoy que no me lo creo... ¡No sabéis lo feliz que me hace esto!".

"El próximo 21 de octubre, la mejor generación de la historia tiene una cita con los mejores artistas, los mayores temazos y el mejor ambiente en una noche ¡que va a ser épica! Solo te diré que no vas a parar de sentir cosas...", continuó.

Las entradas ya están a la venta en su propia página web y actualmente cuestan 25 euros. Además, Nostalgia Milenial está sorteando una entrada VIP para cinco personas con reservado y visita al backstage.