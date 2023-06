Nostalgia Milenial, pasado y presente de una época eterna: "Un punto de encuentro para toda esa gente nacida en los 80 y 90"

Enviar zumbidos en Messenger, jugar al Snake en tu Nokia 3310, despertarte temprano para ver el Club Disney o Megatrix, buscar un buen foco de luz para poder jugar a tu Game Boy... Si recuerdas esto como tu infancia y adolescencia, es probable que ya tengas veintimuchos, treinta o cuarenta e, inevitablemente, seas milenial.

El tiempo ha pasado, pero en muchos aspectos puede parecer que no, pues esta generación está viendo sus gustos satisfechos gracias a los regresos, reuniones, remakes y reposiciones. Y también gracias a la nostalgia, presente en muchos ámbitos, incluido en los creadores y creadoras de contenido como Nostalgia Milenial.

Su nombre ya lo dice todo. Tiene más de 440.000 seguidores en Instagram y, aunque este perfil nació en agosto del año 2020 con la intención de recordar aquella época, terminó convirtiéndose en "una comunidad donde se reúne toda esa gente nacida en los 80 y 90", un "punto de encuentro para milenials de toda España", tal y como señala a 20minutos Nosti, apodo cariñoso que usan sus followers.

"Siempre me ha gustado recordar aquellos años. Pero, cuando vi el libro de Yo fui a EGB (Javier Ikaz y Jorge Díaz), que es la generación anterior, pensé que sería chulo hacer algo así. Aunque sacar un libro para mí era imposible", añade. Curiosamente, en la actualidad tiene dos libros ilustrados en el mercado con Random Cómics y en otoño lanzará un tercero.

Finalmente, tras sopesar los blogs, Instagram fue el canal que eligió. "Yo lo pensaba a nivel de estar por casa, 100 seguidores como mucho, y mira ahora", reflexiona. "Al principio iba creciendo poco a poco de forma orgánica, hasta que, de repente, una influencer muy famosa con millones de seguidores compartió en stories una publicación que subí sobre Tuenti y fue una locura. Ese día puede que llegaran 20.000 personas nuevas de golpe".

Desde anuncios de los 90 a cabeceras de series infantiles, pasando por portadas de revistas juveniles. El contenido que Nostalgia Milenial comparte es muy variado. ¿Rebelde o Rebelde Way? ¿Backstreet Boys o Spice Girls? ¿Pokémon o Digimon? El perfil propone encuestas; duelos entre distintos temas de la época; concursos de canto entre sus seguidores como Nostivisión; o el Equipo de Investigación Milenial (EIM), que consiste en, entre todos los followers, dar respuesta al recuerdo difuso que alguien tiene de aquellos años, ya sea una canción que resuena en su cabeza o una serie que veía pero no sabe el título.

Y la relevancia de su contenido ha llegado incluso a oídos de rostros muy milenial que le han enviado mensajes, como Raúl, Miguel Ángel Muñoz, Beth, Fran Perea o Álex Ubago, entre otros.

Pero, ¿quién hay detrás de Nostalgia Milenial? Es uno de los misterios de su cuenta: no se conoce su nombre, su sexo, dónde vive, su trabajo, su voz, su cara (lleva una máscara de Scream en sus vídeos) o sus manos (se pone unos guantes roñosos que aún conserva de la época).

"Comenzó porque no quería aparecer físicamente por mi trabajo, pero empecé a sentirme bien estando un poco en la sombra y a la gente le hizo gracia. El objetivo siempre ha sido que el contenido sea el protagonista, no pretendo tener fama ni nada", sostiene Nosti. "Cada uno me imagina como cree y me río mucho con los prejuicios de la gente: llevo la careta de Scream para que no se me vea en el reflejo y la gente que cree ver pelo largo me dice que, por eso, soy una mujer; si hablo de videojuegos, tengo que ser un chico; si ven unas tijeras rosas, soy una chica...".

Estas locas teorías sobre su identidad ya se han convertido en un encanto de su cuenta y, con tantas ideas como se lanzan, es inevitable que alguien haya acertado algún dato: "Hubo una persona que me dijo mi trabajo, dónde vivía y si soy chico o chica. Pensé que me estaba espiando, pero luego se rio y me dijo 'es una chorrada que te acabo de soltar'. Yo nunca le dije que había acertado".

Aun así, Nostalgia Milenial sí revela a 20minutos que su empleo real "no tiene nada que ver con la comunicación" y que "solo hay una persona detrás de la cuenta".

Y, como todos sus seguidores saben, otro detalle sobre la persona detrás de esta cuenta es que es milenial y, por ello, tiene cosas que le retrotraen a su infancia: "La pajarería de Transilvania, Punky Brewster, Power Rangers, La banda del patio...".

Y, si tuviera que votar por un regreso que aún no se haya dado, elegiría "un reencuentro de Compañeros, una nueva secuela de La momia con Brendan Fraser y Rachel Weisz, los programas Furor y Música sí y los tazos".

Pero, mientras esperamos a que llegue un nuevo remake, reencuentro o secuela, Nostalgia Milenial seguirá rememorando aquella época dorada y haciendo que todos sus seguidores lo recuerden también.