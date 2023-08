Así es Dani Rovira, el amante de los animales que llenaba de perros el plató de 'El Hormiguero' en sus colaboraciones

Las visitas de Dani Rovira siempre le han dado una gran audiencia a El Hormiguero, tanto es así que en una de ellas superó los 3,5 millones de espectadores, por lo que Pablo Motos decidió incorporarle al equipo.

De 2014 a 2020, el actor se encargó de la sección Amores perrunos, donde presentaba a perros de diferentes asociaciones para que fueran adoptados por los espectadores.

Dani Rovira, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El cómico tuvo que dejar su sección en el espacio de Antena 3 debido a que sus compromisos profesionales en cine le impidieron compaginarlo con el programa de Motos.

Tras dejar su sección, el malagueño ha acudido en varias ocasiones a El Hormiguero (es invitado Platino con más de 10 visitas) para presentar sus películas como Mediterráneo, Los Japón o Taxi a Gibraltar.

Ejemplo de superación

El 25 de marzo de 2020 hizo público que padecía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico, aunque en septiembre del mismo año anunció que se había curado.

"Estuve confinado casi 6 meses en casa, y poder llegar al rodaje de Mediterráneo me hacía feliz, hubo momentos duros, pero para mí, cada minuto en ese proyecto fue un privilegio", afirmó el malagueño.

Dani Rovira y Eduard Fernández, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Al final, obviamente, lo valoras todo mucho más. No he sufrido la crisis de los 40 porque estoy muy feliz, para mí ahora cumplir años, meses y días es una suerte. Todo ha cambiado", admitió recordando como superó el cáncer.

Pablo Motos le preguntó: "¿Por qué sentimientos pasaste desde que te comunican el diagnóstico de cáncer y lo superas?". Rovira le contestó que "pasé por todos los sentimientos del diccionario, ahora, habiéndolo superado, solo tengo sensación de gratitud, es como subir una montaña durísima que cuesta mucho alcanzar la cima, pero cuando lo logras, las vistas son las mejores del mundo".

Para concluir comentó que el mejor consejo que le dieron durante la enfermedad fue que "me diera prioridad a mí mismo y no creo que sea un acto egoísta, me prioricé, tuve además mucho amor en el entorno... el amor y la ciencia lo pueden todo".

María León y Dani Rovira, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Una carrera llena de éxitos

Rovira comenzó su carrera en el humor en el programa Nuevos cómicos de Comedy Central. Luego participó en programas de televisión como Estas no son las noticias (Cuatro) o Con hache de Eva (La Sexta) que compaginaba con sus monólogos en El club de la comedia.

Una imagen de 'Alguien tenía que decirlo', con Txabi Franquesa (izda), Dani Rovira y David Broncano. ARCHIVO

También formó parte del equipo de No le digas a mamá que trabajo en la tele (Cuatro), junto a Goyo Jiménez, David Perdomo o Iñaki Urrutia, y de Alguien tenía que decirlo (La Sexta), junto a Txabi Franquesa y David Broncano.

Aunque su gran salto a la popularidad fue con la película Ocho apellidos vascos, que se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine español y por el que se llevó el Goya a Mejor actor revelación.

El actor Dani Rovira fue el presentador de la gala y recibió el Goya al Actor Revelación por Ocho apellidos vascos. JORGE PARÍS

También presentó La noche D en La 1, ha colaborado con La Resistencia, protagonizó el espectáculo Odio en Netflix y ha presentado tres galas de los Goya en 2015, 2016 y 2017.

Además, es, junto a Eva Soriano, Jorge Ponce, Míster Jägger, Fernando Costilla y Paco Bravo, una de las voces de El Castillo de Takeshi en Prime Video.