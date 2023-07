Una charcutería centenaria de Barcelona halla una solución contra los turistas que solo miran: avisa con cartel de que cuesta 5 euros

Queviures Múrria, una tienda centenaria de Barcelona que, tras ser un colmado, el año pasado reabrió convertida en charcutería con degustación, se las ha ingeniado para evitar que el local se llene de turistas que solo entran a mirar y hacer fotos. La solución que han encontrado sus responsables es colgar un cartel en inglés en la puerta que advierte de que acceder sin comprar tiene un precio de cinco euros por persona.

"Visit just looking (inside), 5 € x person, thank you", reza literalmente el texto, y según ha informado 'betevé', la medida que ha tomado este comercio fundado en 1898 y situado en el número 85 de la calle de Roger de Llúria del Eixample, está dando resultados. Así lo ha asegurado Toni Merino, el director del local, que ha contado que desde que colgaron el cartel, la mayoría de turistas se limitan a mirar el interior de la tienda desde fuera, a través de su escaparate.

Según Merino, la idea surgió de una broma de los trabajadores, hartos del "just looking" ("solo estamos mirando"), y no tiene, en realidad, un afán recaudatorio, pero funciona. "No hemos cobrado los cinco euros a nadie, porque este no es el objetivo", ha afirmado.