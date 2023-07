Laura Escanes revela que ha sufrido un aborto

Laura Escanes es una de las influencers más seguidas y queridas de nuestro país. La ex de Risto Mejide suele hablar abiertamente de su día a día y de los diferentes episodios que le han pasado a lo largo de su vida, unos más alegres y otros más duros.

Entre estos últimos, según ha informado ella recientemente, se encuentra uno muy íntimo: ha llegado a sufrir un aborto. Sin rodeos, la actual pareja de Álvaro de Luna respondió que, efectivamente, había tenido un aborto "una vez", sin dar más detalles y sin especificar si fue durante su relación con Riel publicista o en algún otro momento de su vida.

Lo ha confesado al hablar de su incomodidad ante las preguntas de la prensa del corazón sobre su vida privada y la posibilidad de tener más hijos -recordemos que ya tiene una, Roma, fruto de su relación con Mejide-.

"En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta superíntima", ha señalado la influencer.

Vacaciones en Menorca

Por muy poco no han cruzado sus caminos en Menorca Laura Escanes y su exmarido, Risto Mejide. Ella acaba de llegar a la isla para pasar unas vacaciones con su hija Roma, de tres años. Y él ha estado en la boda del portero David de Gea con la cantante Edurne, de quien se ha hecho gran amigo desde que coincidieran en Go Talent.

Menorca ha sido siempre un lugar de ensueño para ambos, que deberán disfrutar por separado, como de hecho está ya haciendo la influencer. Así, mientras espera a reunirse con su novio, el cantante Álvaro de Luna, Laura descansa con su hija en su paisaje favorito, rodeada de mar, y luciendo biquini a sus 27 años.