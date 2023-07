Así es la 'misteriosa' novia de Abraham Mateo, con la que el cantante se dio un romántico beso en La Velada del Año 3

Abraham Mateo celebró el pasado sábado no solo su victoria en el ring de La Velada, sino también el amor que siente hacia su novia. En ambos casos, los espectadores no pudieron quedarse más asombrados. Y es que el cantante nunca ha llegado a contar en ningún momento que no se encontraba soltero.

El cantante fue uno de los tantos famosos que se enfrentaron a una pelea en el evento organizado en Madrid por el streamer Ibai Llanos. Después de 20 días preparándose a consciencia para poder ganar la pelea, los nervios estaban a flor de piel.

Por ello no es de extrañar que al descubrir que finalmente había ganado el encuentro, no pudo evitar llorar de la emoción. Nadie confiaba en el andaluz, por lo que esta victoria tenía un peso especial. Y, como no podía ser de otra manera, tenías que celebrarlo con una de las personas más importantes para él.

Sin pensárselo dos veces, su novia subió rápidamente al escenario para besarle y darle la enhorabuena. Así se confirmaba una relación que hasta el momento había pasado por desapercibida. La joven enamorada se trata de Esty, una influencer de moda que cuenta en Instagram con casi medio millón de seguidores.

Además, ahora, la creadora de contenido ha compartido el romántico momento junto a un mensaje de apoyo absoluto hacia Abraham: "Verte sufrir y esforzarte todos los días para estos 9 minutos, me hacen sentirme orgullosa de ver cómo todo esto ha dado tu mejor versión y te has superado a ti mismo. Te amo y ese cinturón te lo mereces más que nadie".

Estíbaliz, como se llama realmente la joven, también está muy activa en Tiktok, donde cuenta con más de 875.000 seguidores. En la plataforma comparte vídeos de manera asidua bailando junto a amigos, habiendo bromas, y contando su día a día. Además, también cuenta con una cuenta de Youtube con más de mil seguidores donde, por el momento, no ha compartido ningún vídeo.

El vídeo del beso ha sido la primera interacción pública que ambos hacen, aunque anteriormente y el cantante ya había comentado con corazones azules en algunas de las publicaciones de su pareja.

Por ello, la confirmación de su amor cuenta ya con cientos de mensajes aplaudiendo su amor y deseándole todo lo mejor a la pareja. "Qué lindos sois y qué suerte tenéis de teneros mutuamente", ha sido uno de los comentarios más repetidos.