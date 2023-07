Amouranth revela una de las maneras más sencillas de ganar mucho dinero: grabarse durmiendo

La streamer Amouranth, conocida por sus directos en bikini y su presencia en OnlyFans, no tiene problemas en desvelar sus secretos financieros cada vez que realiza una entrevista.

En su visita al pódcast The Iced Coffe Hour, titulada como "Así es como Amouranth consigue 2 millones de dólares al mes", contó una de las técnicas que más ha llamado la atención desde entonces.

"Tengo un talento increíble en el que puedo quedarme dormida en cualquier sitio y solía dormir más si hacía un 'directo de sueño'", así ha descrito la técnica por la que conseguía más de 10.000 dólares al día.

Deja la cámara puesta mientras duerme. Es una técnica que más streamers masculinos usan y, según Amouranth, "ganan más dinero porque la audiencia dona para molestarles y despertarles".

"En los directos de sueños de chicas, los espectadores son más 'sensuales'", ha reconocido: "Esperan que me olvide que estoy en directo y me quite la camiseta".

"En Twitch solo ganaba 2.000 dólares por estas noches. Pero también hay que contar la conversión a Only Fans", ha explicado: "Mientras estoy durmiendo entras en el link y puedo llegar a alcanzar de 10.000 a 15.000 dólares".

Este contenido era más habitual hace meses en el canal de Amouranth. Ha decidido parar porque asegura que "ha dejado de ser una novedad", aunque asegura que podría volver a traerlo invitando a más chicas y vean la fiesta de pijamas.