Iker Casillas, padrino de un divertido libro juvenil sobre una familia de Las Tres Mil Viviendas sevillanas que viaja a Los Ángeles

El exguardameta Iker Casillas ha presentado el libro Los MegaLópez. Bievenidos a América, la divertida historia de un matrimonio sevillano del barrio de Las Tres Mil Viviendas que viaja con sus tres alocados hijos a Los Ángeles y vuelven convertidos en otra familia llena de sueños. El libro está escrito por el odontólogo Pedro Casillas Ascanio e ilustrado por Elva Lombardía.

Editado por Volteletras, el volumen fue presentado en el Colegio de Odontólogos de Madrid. Iker Casillas se refirió al espíritu que ingeniosamente refleja el autor, que no deja de representar a quienes ven cumplidos sus sueños. "Cuando de pequeño pasaba por el Bernabéu, me imaginaba que ya estaba allí jugando. Mi sueño se cumplió, pero detrás de él hay mucho esfuerzo, el mío, y también el de muchas personas que me ayudaron. Estar sentado hoy aquí también es algo maravilloso porque las historias que cuenta Pedro van a gustar a mucha gente".

El propio autor recordó su historia familiar, en particular, a su abuela, quien también logró sus objetivos: "Cuando yo era muy pequeño mi padre enseñaba a mi abuela a leer y a escribir, trabajó desde pequeña y nunca tuvo tiempo de aprender, pero aun así consiguió que mi tío fuera ingeniero y mi padre médico estomatólogo; eso es lograr un sueño. Llegar hasta aquí, después de dos generaciones, con un libro publicado por una editorial, creo que también se puede considerar un sueño cumplido", afirmó Casillas Ascanio.

Junto a Iker y Pedro Casillas, el doctor Jaime Jiménez y el editor Álvaro Casares. CEDIDA

Para este dentista aficionado a la escritura, la familia es el pilar donde se apoya todo: "Es el manantial inquebrantable del amor; para mí lo esencial del ser humano es la dignidad y el amor".

Los MegaLópez tiene otro objetivo preferente para Pedro Casillas: "Mejorar las condiciones que tienen en este barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, con la menor renta per cápita de España, pero donde la gente tiene objetivos, se ilusiona, y ama... no podemos olvidarnos de esto".

La historia está protagonizada por Marc y Úrsula López, padres de Encarna, a medio camino entre Lady Gaga y Rossy de Palma, Hugo, el mediano y narrador ("En mi casa no hay nadie normal, eso os lo puedo asegurar. Somos una mutación cósmica de la naturaleza", dice); y Mario, de 9 años, un remolino pecoso y con mucho genio.

Todos ellos tienen que viajar a Los Ángeles, donde viven una aventura americana tan transformadora, que les devolverá a su ciudad convertidos en Los MegaLópez.

El autor es doctor en Odontología y dueño de una clínica, además de profesor en la Universidad Europea de Madrid. Desde niño, le apasiona escribir. Elva trabaja para diversas editoriales como ilustradora, ha realizado diversas exposiciones, individuales y colectivas, y ganado diversos premios.