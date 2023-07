La hemeroteca pasa factura a Elizabeth Duval, el último fichaje de Sumar: "No iré en ninguna lista ni aceptaría un cargo en un partido"

La nueva portavoz de feminismo y libertades LGTBI de Sumar, Elisabeth Duval, dijo hace un año que nunca aceptaría un cargo en un partido político ni iría en las listas de ninguna formación, una declaración de intenciones que ahora ha incumplido al incorporarse al proyecto de Yolanda Díaz.

"Lo repetiré un montón de veces: no voy a ir en lista alguna ni aceptaría por parte de un partido ningún cargo", escribió Duval en las redes sociales, ante la interpelación directa de si iría en las listas de Sumar. "Yo ya tengo mi independencia como escritora, me dedico a lo que me gusta, ayudo como puedo desde fuera de la política", añadía en ese mensaje.

"Lo repito, también porque me parece importante que no se identifique mi apoyo a ninguna figura, partido o movimiento político como un apoyo interesado: no, ni quiero ni voy a tener puesto alguno, y si me implico en esta o en otras ocasiones es por convicción." — Elizabeth Duval, July 8, 2022

La hemeroteca, sin embargo, pasa ahora factura al reciente fichaje de Yolanda Díaz, que este martes dio a conocer la incorporación de Duval como portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI.

La propia Duval justificaba así su incorporación al proyecto de la vicepresidenta del Gobierno: "Hoy me ilusiona esta responsabilidad, aunque al principio me asustase. Soy consciente de que quedarse fuera, ejercer la crítica política, es relativamente fácil; lo difícil es intentar cambiar las cosas. Siempre he considerado que es importantísimo elevar el nivel de la discusión pública de este país y plantear los debates de una forma diferente".

Pero los internautas no han dejado pasar la oportunidad de recordarle a Duval sus palabras pasadas y han criticado ese cambio de opinión. "Elizabeth Duval no mintió cuando dijo que nunca iría en una lista, ni estaba interesada ni quería tener puesto alguno por convicción; simplemente… cambió de opinión", es una de las críticas que se pueden leer en la red social Twitter.

"Elizabeth Duval no mintió cuando dijo que nunca iría en una lista, ni estaba interesada ni quería tener puesto alguno por convicción; simplemente… cambió de opinión." — Javi Rodrigo, July 5, 2023