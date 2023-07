El presidente de Senegal no se presentará a un polémico tercer mandato

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha confirmado oficialmente que no se presentará a un tercer mandato en las próximas elecciones presidenciales programadas para febrero de 2024, tras meses de polémica, incertidumbre y tensión política en el país. "Mi decisión, larga y cuidadosamente meditada, es no ser candidato a las próximas elecciones del 25 de febrero de 2024, aunque la Constitución me dé el derecho de hacerlo", declaró Sall durante un discurso a la nación.

"Contrariamente a los rumores que me atribuyen una nueva ambición presidencial, quiero decir que tengo clara conciencia y memoria de lo que he dicho, escrito y repetido aquí y en otros lugares, es decir, que el mandato de 2019 era mi segundo y último mandato", agregó.

El presidente senegalés argumentó su silencio hasta la fecha sobre su eventual candidatura señalando que no quería hablar antes de tiempo porque su prioridad era gestionar el país en un contexto socioeconómico difícil e incierto. Además, Sall dijo que tenía un profundo respeto por los senegaleses, un código de honor y un sentido de responsabilidad histórica.

El artículo 27 de la Constitución de Senegal indica que "el mandato del presidente de la República es de cinco años" y "nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos". Dicho artículo fue modificado en 2016 por el propio Sall, quien, tras una promesa electoral, cambió la duración de los mandatos de siete a cinco años, aunque no respetó reducir su primer mandato a cinco.

Sall, que ha gobernado Senegal desde 2012 en dos mandatos de siete y cinco años, respectivamente, considera que su tercera candidatura no sería ilegal. Según él y quienes lo apoyan, como la Constitución fue modificada en 2016 y el presidente sólo ha realizado un mandato de cinco años, el primero de siete no debe contabilizarse, y tendría derecho a concurrir de nuevo.

Su argumento se apoya en una decisión del Consejo Constitucional en relación a la reforma de la Constitución en 2016 en la que se indicaba que el mandato presidencial vigente de siete años en el momento de la entrada en vigor de la ley de revisión era "de esencia intangible" y estaba "fuera del alcance de la nueva ley" y, por tanto, no podía reducirse a cinco.

Según la interpretación de Sall y sus seguidores, esa disposición permitiría también iniciar a cero el contador de mandatos. No obstante, tanto la oposición como la sociedad civil de Senegal rechazan esa tesis al considerar que Sall ya ha agotado el máximo de mandatos permitidos por la carta magna del país.

A pesar de que se le ha preguntado a Sall en reiteradas ocasiones en los últimos meses si se presentaría o no a una tercera candidatura, el presidente senegalés nunca respondió claramente a la cuestión.

La incertidumbre ha llevado a un aumento de la tensión política en el país, agravada por el procesamiento en paralelo del líder opositor Ousmane Sonko, quien fue condenado el pasado 1 de junio a dos años de prisión. El veredicto contra Sonko generó violentas protestas en las que murieron 16 personas, según el Gobierno, una cifra que la organización Amnistía Internacional (AI) aumentó a 23.

Sonko ha denunciado la "instrumentalización" de la justicia mediante el "poder de Macky Sall" con el fin de descartarle como candidato presidencial. Macky Sall llegó al poder en 2012, después de que en 2011 se desencadenaran protestas masivas contra el entonces presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, quien buscó un tercer mandato que generó una gran controversia y descontento entre la población.