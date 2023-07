Gabriel Rufián, en 'Todo es mentira': "Me da más miedo Yolanda Díaz que Santiago Abascal"

Gabriel Rufián ha visitado Todo es mentira ante las elecciones generales del 23 de julio. El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona ha valorado las entrevistas que ha concedido Pedro Sánchez hasta el momento, pero también ha dado su opinión de líderes políticos como Santiago Abascal y Yolanda Díaz.

Este lunes, Rufián afirmó en una rueda de prensa junto a su número dos, Teresa Jordà, que "votar a Sumar, votar a Yolanda Díaz, es votar a una mentira piadosa". Y este martes ha desarrollado su opinión acerca de la política.

Y lo ha hecho cuando Risto Mejide le ha preguntado sobre quién le da más miedo, si Díaz o Abascal. "Me da más miedo Yolanda Díaz que Abascal", ha lanzado el catalán.

"Abascal todo el mundo sabe qué es. En cambio, Yolanda... Que dije en la cuneta a gente como Irene Montero, que no se le entienda según qué cosas... Le tiene que ir bien, pero me da miedo que no sea lo suficientemente valiente", ha explicado el cabeza de lista de ERC.

"La izquierda tiene que ser valiente, y me preocupa más la actitud de la izquierda, del progresismo, que del fascismo español, que todo el mundo sabe lo que hay", ha proseguido.

"Cada vez que hablo de Yolanda tengo que aclarar unas cosas. Primero, que no tengo ningún problema personal con ella", ha esclarecido en el programa de Cuatro. "La respeto y digo que ha sido una gran ministra en varias ocasiones. A Yolanda le tiene que ir bien", ha continuado.

Sin embargo, Rufián ha vuelto a matizar: "Dicho esto, los puentes se rompieron a raíz de la negociación de la reforma laboral. Pasaron cosas muy feas que no puedo explicarlo porque es salseo, no aporta nada".