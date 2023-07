Atascos en Avenida de la Albufera, trayectos más largos... las principales quejas tras una semana de cierre de la L1

La insuficiencia del servicio alternativo, el aumento en el tiempo de los trayectos o buses abarrotados son algunas de las quejas que han ido manifestando los usuarios de la línea 1 de Metro de Madrid tras la primera semana del cierre del tramo entre Valdecarros y Sol. Unos 90.000 usuarios de media utilizaron la semana pasada el servicio alternativo que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha implementado para suplir la suspensión del servicio de metro por las obras de renovación.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la asociación vecinal PAU del Ensanche de Vallecas han habilitado formularios para que los vecinos pueden reflejar las incidencias que han ido detectando. Las opiniones que han ido arrojando los viajeros coinciden en calificar el servicio como insuficiente, ya que no se ha ampliado la frecuencia de otras líneas de buses o de Renfe para poder absorber el flujo extra de viajeros, según las opiniones.

"No basta con el bus del servicio especial, es necesario reforzar Cercanías, los buses que conectan Vallecas y los que dan servicio a Congosto como el 54 y 142". "La línea de bus 54 tiene la misma frecuencia de antes, no la han reforzado como dijeron", expresaban algunos pasajeros. Desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad de Madrid se informó antes del cierre del tramo del suburbano que se incrementaría la frecuencia en las líneas 24, 26, 32, 37, 54, 57, 58, 141, 142 y 143 de la EMT y que también se intensificaría la línea 6 de Metro entre un 10 y un 15%.

Sin conexión directa con Sol ni servicio en Congosto

El servicio de autobuses que suple el corte entre las paradas de metro de Valdecarros y Sol finaliza en la avenida de la Ciudad de Barcelona con la plaza del Emperador Carlos V, frente a la estación de Atocha. Además, el trayecto no pasa por la zona de Congosto. Esta ruta ha generado descontento por no suplir todos los tramos del suburbano, los pasajeros se preguntan: "¿Por qué no hay servicio especial de autobuses de Atocha a Sol y viceversa?". "Antes llegaba directa a Tirso, ahora tengo que bajar y coger otro autobús o ir andando", "los vecinos de Congosto nos quedamos sin metro, no contamos con servicio alternativo y las opciones de autobuses normales tienen frecuencias enormes", expresan los usuarios.

Además de la insuficiencia del servicio que manifiestan los usuarios, el corte de la línea 1 ha supuesto un aumento en el tiempo de los trayectos habituales y el abarrotamiento del servicio especial de autobuses. "Tengo que salir media hora antes de casa para poder llegar a tiempo a trabajar", comentan unos. "El autobús alternativo va saturado, imposible subir a algunas horas", añaden otros. El tiempo extra que supone la nueva ruta se debe, en parte, al aumento de tráfico en la Avenida de la Albufera por la acumulación de los buses y el exceso de semáforos en esta zona.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaró que de ser necesario ampliaría el servicio para facilitar la movilidad a los afectados por le cierre de la línea 1. "Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que las molestias en días laborables se minimicen. Si hay que aumentar el número de autobuses nosotros trabajaremos desde luego en esa línea".

Desde la Fravm ya se criticó el servicio establecido por los posibles problemas que se podrían ocasionar. "No entendemos cómo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha podido aplicar esta medida sin diseñar un plan alternativo de transporte adecuado de manera coordinada y consensuada con la EMT y Renfe". La plataforma considera que una alternativa para remedir estos contratiempos sería conectar Villa y Puente de Vallecas con diferentes puntos de comunicación como las estaciones de cercanías de Sierra de Guadalupe, Asamblea de Madrid-Entrevías, Méndez Álvaro y con el intercambiador de Conde de Casal (línea 6) o Puerta de Arganda y Pavones (línea 9).