Verdeliss se enfrenta a las críticas sobre su físico y sobre la dieta de sus hijos: "La libertad en redes facilita la crueldad"

Estefi Unzu, conocida como Verdeliss, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes opinaban sobre la dieta alimenticia de sus hijos. Un hecho que no ha gustado nada a la influencer.

La exconcursante de Gran Hermano VIP acostumbra a hacer partícipes a sus seguidores de diferentes momentos de su vida y la de su numerosa familia. Sin embargo, en las últimas semanas ha optado por cambiar su contenido y mostrar solo ciertos aspectos de su día a día. Una decisión que tiene detrás las numerosas críticas que ha recibido.

La comunidad de seguidores de la creadora de contenido, que cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram, brindan cariño y apoyo a Verdeliss, pero también se hacen visibles las opiniones de aquellos usuarios que no comparten ciertos aspectos de su vida. Esta vez, los comentarios negativos se centraron en la dieta alimenticia que llevan tanto ella como su familia y su aspecto físico.

Verdeliss respondiendo a un comentario negativo en sus 'stories'. INSTAGRAM

A pesar de que la madre de 8 hijos trata de pasar por alto este tipo de comentarios, lo cierto es que, muchas veces, terminan haciéndole daño. Tras publicar varias imágenes en bikini, durante sus vacaciones en Punta Umbría, en Andalucía, la influencer recibió un desagradable comentario por parte de un seguidor, que la tachaba de "esquelética".

"Como madre dejas mucho que desear... No eres ejemplo de nadie y menos en la comidas que comes y das a tus hijos", ha sentenciado el seguidor. "La paz mental que me da el año que decidí que nadie sabría ni las cantidades, ni lo que come un hijo mío en un día. No lo saben ni mis padres, que conviven y ven redes sociales", ha respondido la creadora de contenido.

'Stories' de Verdeliss en la que contesta a sus seguidores. INSTAGRAM

No obstante, otros seguidores han reaccionado ante el desagradable comentario en apoyo a la influencer. "¿Esquelética? Pues yo te estaba viendo y estaba admirándote. Te veo y te admiro no solo por lo atlética y sana que estás, sino por tu faceta como mami de tantos niños. Desprendes dedicación, mimo y pasión por ello", ha expresado una usuaria. "Cuando la libertad en redes facilita la crueldad, es preciosa vuestra entrega por darle la vuelta con cariño. Gracias", ha expresado en respuesta a su seguidora.

Como ella misma ha dejado saber, su faceta como influencer tiene ciertos límites y uno de ellos ha sido el de no hablar de los alimentos que consumen sus hijos. Precisamente, porque este tipo de comentarios negativos terminan haciéndole mella en el día a día de Verdeliss.