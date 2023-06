En territorio hostil

Estos días se está celebrando en todo el mundo el Orgullo. La fiesta de la diversidad, del amor, de la paz y del buen rollo. Una celebración de colores que en armonía son más y mejores, que unidos son invencibles y que, siempre respetando, lograrán lo que siempre fue lógico, que se les respete. Pese a todo, a veces, el terreno de juego me parece un territorio hostil y esto es un error.

Ante las desuniones políticas, los intereses partidistas, las censuras a la libertad de expresión y la proliferación de las agresiones en todos los sentidos, somos muchos los que nos manifestamos como personas hartas de todo este odio que solo enmascara inseguridades, traumitas y puertas de armarios cerradas a cal y canto.

Desde pequeño siempre me han inculcado el respeto como uno de mis valores principales y creo que, a veces mejor y otras peor, siempre lo llevo a cabo con todo el mundo. En ocasiones no me he sentido respetado. Y no solo hablo de los hombres de cromañón o de las mujeres más radicales, hablo también de mis hermanos colorines que, en ocasiones, no ven más allá del blanco o el negro pese a pertenecer a un colectivo tan grande como enormes eran las cajas de pinturas de palo de cuando íbamos al cole.

Siento que pertenezco a un colectivo que no colectiviza como debería y que critica en exceso. Un poderoso grupo que recluta aliados en otros lares para idolatrarlos y ponerlos en pedestales que, tarde o temprano, se vienen abajo. A veces pienso que soy daltónico, otras que no encajo, pero todas que quiero apoyar, luchar y sobre todo contribuir a amar.

Con orgullo, respeto, reflexión y conciencia hoy celebro que todos los colores son importantes y que en el arcoíris caben todos sin excepción. Que hay que unirse a la lucha, que hay que reivindicar, criticar y visibilizar, pero que sobre todo hay que amar libremente y ser quienes somos.