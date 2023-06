El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino, han sido investigados por las sospechas de que ambos hubiesen envenenado a la tía de ella, de 85 años. La pareja se esforzó en negar las acusaciones de asesinato e, incluso, recorrieron diferentes platós de televisión para ello.

Ambos fueron arrestados en mayo de 2022, y el actor ha hablado por primera vez desde entonces en Así es la vida, después de que un informe forense descartara que la mujer fuera envenenada.

"Por fin pude dormir anoche después de mucho tiempo, después de haber sufrido un escarnio por parte del acorralamiento mediático", ha expresado el intérprete.

"Este informe nos da mucha tranquilidad y confirma lo que hemos defendido mi mujer y yo: que somos inocentes", ha expresado el actor. "Seguimos pendientes de lo que la jueza decida sobre el archivo, pero esto le puede pasar a cualquiera que se lleve un anciano a su casa", ha defendido.

"No se va a reparar todo el daño, pero eso ya no se puede evitar. No se va a reparar que haya cambiado a mis hijos de colegio, que haya sido víctima de un escarnio y que me llamaran asesino sin una sentencia libre, que haya perdido la imagen construida con mi carrera", ha enumerado, entre otros puntos.

"Han dicho una gran cantidad de barbaridades que espero que estas personas hoy no duerman tranquilas después de leer este informe", ha lanzado desde el programa de Telecinco.

Por otro lado, ha expresado que no existió maltrato en el cuidado de su tía política. "Lo que más me ha dolido ha sido por mis hijos, es el juicio paralelo y esos amigos que salieron del mapa, que hoy me han mandado un mensaje. Esa hipocresía es la que duele de verdad", ha manifestado.

"El final feliz es que se vea que eres inocente", ha declarado, pero ha expuesto que el daño "no se digiere nunca". "Al final las víctimas del sistema somos nosotros", ha reivindicado. "Estamos vivos y se nos ha devuelto la dignidad", ha insistido.

"Nunca he tenido dudas porque la resolución iba a depender de la ciencia, si llega a depender de lo judicial, sí que las hubiera tenido", ha lanzado el actor. También ha intentado transmitir lo que sintió al estar en un calabozo durante 48 horas: "Te preguntas por qué estás ahí".