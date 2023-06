Aitana celebra su 24 cumpleaños con Sebastián Yatra en Islandia

La cantante Aitana ha vivido un cumpleaños diferente: ha entrado en los 24 junios con su amor, no oficial todavía, pero sí demostrado, Sebastián Yatra, en Islandia, ni más ni menos.

A su regreso fue preguntada por los periodistas que la esperaban en el aeropuerto, ante los que se mostró muy contenta y, como siempre, reservada. Antes, en su Instagram, la cantante había dicho:

"La vida no es tan fácil como nos imaginamos de pequeños" y que aún le queda mucho por "aprender, recorrer, sanar, luchar, celebrar o disfrutar".

"Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo, por lo general, siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero, supongo que a veces el cuerpo se prepara porque sabe que algo nuevo está por llegar o qué sé yo", ha asegurado.

Aitana Ocaña ha festejado su cumpleaños en el país escandinavo porque deseaba recordar el tiempo que pasó en ese país con su familia, en 2015. Siempre supo que volvería y ahora ha sido el momento de pisar de nuevo este país que lleva "tatuado", como dice ella.

Aunque algunos testigos vieron a Yatra y Aitana en una cafetería en Islandia, ella sigue renunciado a confirmar su relación. "Muchas gracias, es que ya sabéis que yo prefiero no hablar de estas cosas, lo siento. Yo no te digo nada, he cumplido 24 años, eso está muy bien".