Nicki Minaj, demandada por plagio por su canción 'I Lied'

Nicki Minaj ha sido acusada de plagio. Según una nueva demanda, la rapera de 40 años robó deliberadamente para su canción I Lied el ritmo de un tema de otro artista, que es quien ha presentado el escrito contra la artista. Eso sí, su defensa ya está preparada desde incluso las fuentes consultadas por TMZ: ella no se encargó de la producción.

Según han explicado dichas fuentes al conocido portal de noticias, es imposible que Nicki sea culpable de nada de lo que se le acusa porque ella no fue la encargada de escoger dichos ritmos, tal y como alega Julius Johnson, quien ha presentado la demanda no solo contra la cantante sino también contra el conocido productor Mike Will Made It.

Tal y como analiza Johnson en la demanda, la música que suena bajo la parte vocal de la canción de Nicki —que apareció en su disco The Pinkprint, el cual vio la luz a finales del año 2014— es prácticamente una copia exacta de un tema que él compuso mucho antes de que se crease el segundo track de aquel álbum.

Sin embargo, los informantes han querido resaltar que Johnson parece desconocer a qué se dedica la artista. "Está bastante claro que Nicki es una letrista, por lo que cualquier reclamación en términos de producción obviamente tendrá que ser abordado por las partes correspondientes", han declarado.

Eso significaría, empero, que quien sí se las tendría que ver con la justicia sería Mike Will Made It, por ser la persona que le trajo ese ritmo a la rapera. Según Johnson, se lo habría robado de una canción que publicó en YouTube en en septiembre de 2011 y que lleva por título onmysleeve.

En la demanda, Johnson explica que tenía el ritmo guardado en un disco duro en la época en la que aún asistía al Instituto de Arte de Atlanta, pero que en 2013 le sustrajeron dicho disco duro durante una sesión en un estudio musical.

Además, añade Johnson que por aquella época algunos de los socios tanto de Nicki como de Mike Will Made It estaban en el Instituto y, aunque no habla de robo en ningún momento, sí que cree que de alguna forma su disco duro acabó en sus manos.

Por último, ha dicho que no había escuchado la canción de Minaj hasta el 2022 y que inmediatamente reconoció las similitudes, agregando que, quitando las letras de la rapera, ambos temas tienen básicamente la misma instrumentación y el mismo ritmo.