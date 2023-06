Alejandro Nieto planta a 'Supervivientes' y no acudirá a la gran final

Este jueves no se producirá el tradicional relevo de ganadores en Supervivientes durante la gran final. Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco Martínez-Bordiú y Jonan Wiergo se lo juegan todo para llevarse el cheque tras haber vivido la edición más larga del concurso.

Sin embargo, no lo recibirán del ganador del año pasado, porque Alejandro Nieto, que ha participado activamente este año en el reality, no va a estar en el plató para dar el testigo al nuevo vencedor.

Una noticia que ha anunciado el propio modelo, que, preguntado por sus seguidores, contó que no va a estar en la última gala del programa y que no será él quien entregue el cheque al ganador.

La razón, tal y como él mismo desveló, es que que no ha llegado a un acuerdo con la organización del programa de Telecinco. "No, no voy a ir", confirmó.

"No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro", detalló el gaditano.