Rusia detiene al 'general Armageddon' por su supuesto apoyo a la insurrección de Wagner

El general ruso Sergei Surovikin, conocido como 'general Armaggedon' y considerado el enlace entre el jefe del Grupo Wagner y Vladimir Putin, ha sido arrestado este miércoles en Moscú después de los rumores que le señalaban como conocedor de la insurrección armada.

La información, que había corrido a lo largo del día por canales de Telegram rusos favorables a la guerra, ha sido confirmada por el diario The Moscow Times por dos fuentes cercanas al Ministerio de Defensa. Por el momento este ministerio no ha hecho una declaración oficial y en la mañana del miércoles había negado las informaciones sobre Surovikin.

"Aparentemente él [Surovikin] eligió el lado [de Prigozhin durante la rebelión] y lo agarraron", dijo la fuente al medio ruso, que no quiso confirmar el paradero del general. Otra de las fuentes consultadas asegura que todavía no está claro que Surovikin hubiera participado en la rebelión de Wagner, pero que durante el vídeo que le hicieron grabar para pedir a Prigozhin que diera marcha atrás a su insurrección "no fue sumiso a la hora de leer el texto".

Este mismo miércoles el periódico The New York Times aseguro a través de funcionarios estadounidense que Surovikin tenía conocimiento de los planes del líder de los mercenarios de rebelarse contra la cúpula militar rusa.

El jefe militar había sido sustituido en enero al frente de las fuerzas de su país, pero mantuvo su influencia en la dirección de las operaciones bélicas y sigue siendo popular entre las tropas, agregó el diario neoyorquino.