Quién es Ken Appledorn, el actor estadounidense y español casado con Jorge Cadaval que colabora en 'Así es la vida'

Ken Appledorn sorprendió apareciendo en la primera emisión de Así es la vida. Y es que el actor estadounidense y español ha fichado por el nuevo programa de Telecinco como uno de sus colaboradores.

La carrera de Appledorn, quien se trasladó de joven desde Detroit a Sevilla, se desarrolla principalmente alrededor de la ficción, tanto en televisión, en cine pero, sobre todo, en teatro.

El intérprete lleva casado con Jorge Cadaval de Los Morancos desde 2007. De hecho, Appledorn ha llenado los teatros de España con obras como En positivo, espectáculo diseñado por los cómicos.

Antes de abandonar su país de origen, Appledorn ya había actuado en cinco obras, como Macbeth o Heaven can wait. No obstante, fueron los monólogos de Paramount Comedy los que le permitieron actuar por primera vez en España, en 2008.

La trayectoria en televisión de Ken Appledorn

Su carrera televisiva continuó, pero ya como actor: en 2009 tuvo un fugaz papel en Yo soy Bea, serie de Telecinco. También actuó en varios capítulos de la comedia Malviviendo, de David Sainz.

Este último papel le valió protagonizar El viaje de Peter McDowell, una serie de doce episodios para Canal Sur en 2009 del mismo director, donde Appledorn interpretaba a un británico que encontraba dificultades para adaptarse a Andalucía.

Gracias a Sainz saltó posteriormente a protagonizar Paco’s Pissa, una serie para Internet. Desde entonces se ha podido ver al americano en series de televisión españolas como Aida, Bandolera y Museo Coconut, entre otras.

Debi Mazar y Ken Appledorn, en 'Arde Madrid'. Movistar+

En los últimos años, ha trabajado en Arde Madrid, serie dirigida por Paco León para Movistar+, y la ficción Refugiados producida por la BBC y Bambú Producciones para La Sexta.

En cuanto su irrupción al cine, Appledorn actuó en la película independiente Cásting, con el que ganó el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga. Por otro lado, también ha participado en el largometraje Obra 67, también dirigida por David Sainz.

Cabe destacar, además, The extraordinary tale of the times table, su primera película como protagonista con la que fue nominado como mejor actor andaluz en los premios ASECAN.

Otras películas conocidas en las que el estadounidense ha participado son Como Dios manda, Malnazidos, Héroes de barrio y Anochece en la India, entre muchas otras.

En cuanto a su papel como colaborador de programas, Ken Appledorn ha participado en Tertulia de los guiris de Canal Sur Radio. Ahora, se le puede ver en Así es la vida las tardes de verano de lunes a viernes.