Carmen Sevilla, la mujer de la que se enamoraron todos, pero que solo amó a dos hombres en su vida

Carmen Sevilla consiguió con su enorme belleza y su gran simpatía que muchos hombres suspiraran por ella. No había película en la que el protagonista no sucumbiera a sus encantos. Y entre el público, levantaba oleadas de pasión. También actores extranjeros, como Charlton Heston y Frank Sinatra, cayeron rendidos a sus pies.

Sin embargo, la estrella, desaparecida el pasado martes, solo tuvo ojos y corazón para dos hombres. Con Augusto Algueró, prestigioso compositor musical, se casó en 1961 y tuvo a su único hijo, Augusto jr.

Con el empresario Vicente Patuel contrajo matrimonio en 1985. Estuvo con él hasta la muerte de Patuel, en 2000, a los 68 años.

Carmen contaba que de su primer marido se enamoró antes de conocerlo, gracias a sus melodías, que eran tarareadas por todos. Algueró fue autor de canciones tan conocidas como Noelia, Tómbola, Más bonita que ninguna y Penélope, verdaderos himnos en los 50 y 60.

Carmen, con su segundo marido, seguidos de su hijo Augusto Algueró jr. Getty Images

Se casaron en la basílica del Pilar de Zaragoza en 1961. Tres años después nacía su único hijo, Augusto Jr. La pareja se separó en 1974.

Años después, Algueró confesaría que fue infiel a la actriz porque su matrimonio le aburría. "Carmen era estrella antes que esposa", escribió en unas memorias que no dejaron indiferente a nadie, menos a ella.

Carmen no se quedó con las ganas de contestarle: "He sido estrella ante las cámaras, ante el público, pero en mi interior siempre he sido una muchacha muy normal, muy sencilla, con unos principios. Posiblemente, eso me hizo aguantar tanto un matrimonio por un hijo".

El gran amor de Carmen Sevilla fue un hombre alejado por completo de los focos y las lentejuelas, el empresario Vicente Patuel, con quien se casó en 1985 en Arcos de la Frontera (Cádiz) y quien la retiró a su finca de Extremadura Los Valles. Carmen desoyó las peticiones de su marido a comienzos de los 90, cuando le ofrecieron volver a televisión presentando el Telecupón. La cantidad de dinero que le daban era tan alta que ni su marido pudo convencerla de quedarse en el campo.

Carmen Sevilla y Charlton Heston en 'Sorpresa, sorpresa' Cinemanía

Allí, como presentadora, es donde despuntó de nuevo por su desparpajo, sus graciosos olvidos, sus historias sobre las ovejitas que tenía en Extremadura y sus despistes imposibles. Unos años después enviudaba. Su marido murió en sus brazos de un ataque al corazón.

A partir de aquí, a Carmen no le fue conocido ningún otro romance. Hubo grandes nombres del mundo artístico que suspiraron por ella, como Mario Moreno, el popular Cantinflas quien dijo en una ocasión: "Carmen no nos ponemos de acuerdo, cuando yo estaba casado, tú estabas soltera y ahora que estoy soltero, tú estas casada".

Como subrayó ella misma con su habitual sentido del humor, "estuve liada con medio mundo y España entera sin acostarme con nadie". Así era de seductora esta mujer que solo amó de verdad dos veces, aunque medio planeta la pretendiera.