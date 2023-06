Este domingo terminó la tercera temporada de Drag Race España con la victoria de Pitita, que se impuso a sus compañeras de final, Vania Vainilla, Hornella Gongora y Kelly Roller. Y, tras estos, no solo todas ellas ofrecieron entrevistas, sino que presentaron la habitual gira del programa, el Gran Hotel de las Reinas, con una ausencia notable.

Esta tercera edición del tour, que ya ha confirmado varias fechas, presentó su cartel este lunes y en él salían 12 reinas. Sin embargo, en el programa hubo 13 concursantes, pues se añadió The Macarena, primera expulsada de la primera temporada.

Pero ella también forma parte de esta gira y, quien no está en el show es Kelly Roller, una de las finalistas. La de Torremolinos no aparece en el póster y no estará en este nuevo Gran Hotel de las Reinas.

Cartel del 'Gran Hotel de las Reinas'. ATRESMEDIA

Se desconoce el motivo, pues la propia drag queen no lo ha revelado. Pero sí respondió, en sus stories de Instagram, a la pregunta de un seguidor o seguidora sobre el tema.

"A veces pienso que os da exactamente igual lo que sintamos nosotras con tal de que hagamos o digamos lo que vosotros queréis... Hay más de 10 mensajes iguales así y es lo único que os he pedido, que no me preguntéis", se quejó este martes.

"No es agradable para mí hablar sobre esto porque me moría de ganas de hacer la gira", confesó Kelly Roller, con una imagen en la que aparece tapándose los ojos y con cara de decepción. "Tenéis superpoca empatía a veces...".