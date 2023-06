Pitita, ganadora de 'Drag Race España 3': "Que me premien por algo por lo que se me ha discriminado es como curar un trauma"

Pitita prometía poner la elegancia en la pasarela, pues su inspiración era la alta costura, la cual recreaba con tino y con su habilidad para la aguja y el hilo. Sin embargo, la reina barcelonesa llevó mucho más a la tercera temporada de Drag Race España, y todo ello la hizo ganarse el favor del jurado -con algunas discrepancias con el público- y llevarse la victoria.

La joven de 28 años ha tenido un paso muy llamativo por el talent de Atresplayer Premium, pues ganó los retos semanales en varias ocasiones, haciéndose con una suma cada vez mayor de dinero, gracias a sus inesperadas -incluso por ella- habilidades para el baile, el teatro y la comedia.

Programa a programa, fue conquistando a los Javis, Ana Locking y a Supremme de Luxe, que alabaron muchas de sus aptitudes y prendas. Sin embargo, en ocasiones la situación en el taller era diferente y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Compañeras como Pink Chadora, The Macarena o Visa se enfrentaron a ella por sus consejos, reproches o por lo injusto que les parecía que no hubiera estado nominada.

Sea como fuere, finalmente Pitita se ha coronado como la nueva superestrella drag en esta tercera temporada, y recibió la corona y el cetro -además de 30.000 euros- de manos de Sharonne, la anterior ganadora.

Bernat Bordes Barcelona, 16 de febrero de 1995 (28 años) Inspirado en la fallecida 'socialite' Pitita Ridruejo, Pitita es el nombre 'drag' de Bernat Bordes y refleja a la perfección la elegancia de su estilo. Y es que el joven barcelonés, amante de la costura, no solo lleva el buen gusto a sus 'looks', sino que lo hace intentando contar con ellos una historia con la que cautivar a su público.

Enhorabuena por su victoria. ¿Ya ha recibido la felicitación de sus familiares, amigos, compañeras de concurso...?Muchas gracias. La verdad es que ha sido maravilloso, no me ha dado tiempo aún a atender prácticamente a nada ni nadie, he hablado con cuatro personas. Tengo la suerte de haberme venido con parte de mi equipo a Madrid, ayer éramos 9 aquí, o sea que nos pudimos ir a cenar después a celebrarlo. Feliz, muy feliz y muy contenta, qué te voy a decir, cómo cualquiera en mi lugar.

¿Pensaba que tenía posibilidades de ganar?En el momento en el que te dan una victoria, o dos o tres, dices 'cuando lo hago bien, mi trabajo gusta'. Y eso ya es un indicativo de que, si te esfuerzas, tal vez tienes posibilidades de llegar a la final. Con que un día te digan que algo que estás haciendo está muy bien, ya es motivo y fuerza suficiente como para decir 'a lucharlo, que gusta y podemos hacerlo muy bien'. Nunca asumí nada, desde luego, porque tienes un mal día y, por muchas tres victorias que tengas, lo haces mal y te vas a casa. Yo iba muy alerta, pensaba que me iban a echar siempre y eso es una buena manera de intentar darlo todo para que no te pillen, porque cualquier tropezón... Nunca se sabe.

Pitita, ganadora de 'Drag Race España 3'. ATRESMEDIA

¿Con quién le hubiera gustado compartir final?Con muchísima gente. Amigas tengo muchas, y que se lo merezcan, muchísimas. Y si ahora te digo dos o tres, pues le estaría haciendo un feo a las otras. La verdad es que te diría la gran mayoría de nombres de mi edición. Yo el primer día fui muy feliz. Esto se ha comentado poco, y me sabe mal, pero somos un cast tan variado y con tanta experiencia. Clover Bish sí que llevaba menos tiempo en el drag, es la única superjoven. El resto, todas tenemos prácticamente de 5 años para arriba de experiencia: gente de 10, 15, 20 años. Tenemos una edición muy veterana que ha podido aportar mucho, y eso es maravilloso.

Tras recibir la corona dijo que su victoria curaba muchas cosas. ¿En qué pensaba cuando ganó?Creo que lo sabe toda la gente que sea queer y haya pasado por historias parecidas a la mía: de que no te entienden, de marginación, de bullying escolar... Ahora ya no tenemos que oír esas voces, pero cuando eres niño y adolescente, no tienes la misma madurez y no puedes sobrellevar las cosas igual, y esas voces al final te acaban afectando. Entonces me refería a curar todo eso, porque, por mucho que tú asumas que no te mereces en ningún momento maltrato de nadie, sigues habiéndolo vivido y sigues llevándolo dentro. Y el hecho de que vengan a premiarte por algo por lo que se te ha discriminado y que te aplaudan por algo por lo que se te ha pegado, cura un poco todo eso. Ese trauma o ese mal recuerdo queda completamente anulado porque ha venido alguien mucho más importante que esa gente a decirte que eres buena.

¿Hay algo de las emisiones que la haya sorprendido porque dentro lo vivió de otro modo? ¿O las declaraciones a cámara de sus compañeras?

No, con eso nos reímos mucho. Piensa que si todas nos pusiésemos a hablar bien y a decir solo cosas bonitas y positivas, sería un rollo. Mola que haya un poquito de chicha y para eso se hace televisión, es lo divertido y entretenido. He visto lo que pasó porque estaba ahí, igual que todas mis compañeras y muchas otras personas que hay allí.

¿Se sorprendió a sí misma superando retos que no esperaba, como el del teatro musical?

Me daba un poquito de miedo, desde luego. Sabía que tenía compañeras que tienen práctica en baile y canto a la vez, y es algo que no he tocado. Sé hacer muchas cosas, pero nunca me había puesto a cantar y bailar en directo. Para mí era algo nuevo y me daba respeto, como todo lo que no domino y como le pasa a todo el mundo, pero luego lo disfruté mucho, lo di todo y al final lo acabé ganando y todo.

En cuanto a los looks, ¿eran todos confeccionados por usted?Sí, digamos que sí. En general, muchos han pasado por mis manos y por los de más de una persona. Al final es que es imposible que una sola persona, con todo el trabajo que lleva una pasarela de Drag Race, se encargue sola de un vestido. Digamos que yo he tocado todos, he diseñado todos, he patronado todos, he cortado la gran mayoría. Algunos los ha cosido otra persona, determinadas piezas las ha ejecutado otra persona, varias piedras las ha puesto otra persona... Ha habido muchas personas que han participado en los trajes, pero todos han salido de esta cabecita y de estos patrones. Todo lo hemos hecho entre mi equipo y yo. Y al final, soy la jefa del barco y voy diciendo y vamos haciendo con las ideas que van viniendo.

¿Cuál es el vestido al que más horas le ha podido dedicar?Probablemente, el vestido que lleva más horas de todos es el del molino, pero por la pieza de las aspas, porque fueron muchas semanas de pruebas de investigación con piezas 3D. Eso no es como un vestido en el que yo tengo mano, es algo absolutamente nuevo que estábamos haciendo y ahí se nos iba mucho más tiempo que con algo que ya dominamos. Pero ha habido otros muchos looks que requerían muchas horas, como el de la final, que tardé cuatro meses en hacerlo, dos meses en cortarlo. Al día puedes cortar 10 piezas, lo tienes que casar todo, porque hay que hacerlo al milímetro. Hay cosas de muchísimo tiempo.

Pitita, ganadora de 'Drag Race España 3'. ATRESMEDIA

También acaba de lanzar su canción, Pedigrí.Ahí estamos, me animo con la música. Ya que salen bien las cosas, hay que darle, al final venimos a dar contenido. A mí no me daba mucha confianza, pero, ahora que lo he hecho, veo que lo hago bien y con un retoquito todas sonamos fenomenal. Las cantantes ya no llenan estadios por buena voz, cariño, hay que crear cosas que gusten a la gente. No vamos a decir nombres, pero hay muchísima gente del panorama nacional que canta como una almeja y ahí están llenando conciertos divinamente, y de eso se trata, cariño: no es tener un talento innato para un arte, sino crear contenido que a la gente le guste y entretenga. Llámale intrusismo si quieres, pero te vas a queda tú sola quejándote, porque todo el mundo va de un lado para otro sin ningún tipo de problema. A mí hacer música me parece divertidísimo, me lo he pasado increíble componiendo. Y la verdad es que estamos supercontentas con la canción, nos lo hemos pasado en grande con el vídeo y vamos a seguir haciendo cosas que entretengan. Somos travestis, cariño, todo lo que se ponga por delante.