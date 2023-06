Ana Rosa muestra sus pantalones multicolor en directo: "Son completamente LGTBIQ+, hay que defender la igualdad de derechos"

Este miércoles, Ana Rosa Quintana, tras ver el un vídeo acerca del Día del Orgullo LGTBIQ+ que se celebra este 28 de junio, ha querido mostrar en directo los pantalones multicolor que llevaba puestos.

"Hoy es el desfile, el Día del Orgullo y en este programa estamos especialmente orgullosos porque desde hace muchos años, antes de que se hicieran determinadas leyes y sensibilización social, hemos defendido la diversidad", ha apuntado la presentadora, ante lo que Patricia Pardo ha señalado: "¿Los pantalones de hoy son casualidad o no?".

"Claro que no, cómo va a ser casualidad?", ha recalcado la presentadora que, además, ha agregado: "Son completamente LGTBIQ+. Se ve menos el morado, pero está, eh. El morado está. Es verdad que han habido leyes en las que había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que hay que proteger a unas personas".

"Por naturaleza o porque así lo sienten, pero deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano para trabajar, para integrarse en la sociedad, para no sentirse distintos... Creo que esto hay que defenderlo siempre. Con la igualdad de derechos y oportunidades no debe haber nadie que no esté a favor... La sociedad es mucho más sensata que determinadas personas, que son los de la caverna con falta de empatía, sensibilidad y de cultura", ha sentenciado Quintana.