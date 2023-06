Polémica en Torrelodones: PP y Vox duplican sus sueldos seis días después de jurar el cargo

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, en Madrid, que forman por primera vez PP y Vox, celebró el pasado viernes su primer Pleno de la legislatura, seis días después de jurar el cargo. El llamado Pleno de la Organización, destinado a nombrar los nuevos portavoces y dar a conocer las delegaciones de los concejales, estuvo marcado por una polémica tras el anuncio de que ambas formaciones habían acordado duplicarse el sueldo municipal. De esta forma, el total de las retribuciones pasa de 484.509 euros anuales a 1.155.239 euros, es decir, un incremento de 670.730 euros, denuncian desde el partido Vecinos por Torrelodones.

Esta subida de los sueldos no solo será para los concejales, sino que también hay un aumento para el personal de confianza y de la propia alcaldesa 'popular', Almudena Negro. Esta, en régimen de dedicación exclusiva, tendrá una retribución anual de 62.000 euros --el anterior alcalde, Alfredo García- Plata ganaba 56.370 euros--.

Además, habrá ocho concejales con dedicación exclusiva, más la alcaldesa, mientras que en el anterior Gobierno solo había tres, el alcalde y dos ediles. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno ha contratado un total de siete asesores, el máximo permitido por la ley, cuando en la anterior legislatura no había ninguno. Estas medidas no han gustado nada a algunos de los ciudadanos que había allí presentes y que no dudaron en mostrar su rechazo con gritos y levantándose del Pleno y marchándose.

"La primera medida tomada, y con carácter de urgencia en pleno extraordinario, por Almudena Negro, la nueva alcaldesa del PP de Torrelodones, ha consistido en casi triplicar el dinero destinado al Equipo de Gobierno y a su personal de confianza. Así, mientras que con Vecinos por Torrelodones la cuantía de los sueldos de todo el Equipo de Gobierno era de 484.509,37 €, la señora Negro y sus asesores se van a repartir 1.155.239,43 euros anuales", han afeado desde Vecinos por Torrelodones.

El otro grupo en la oposición, el PSOE, también mostró su desacuerdo con el aumento de la masa salarial del nuevo equipo de Gobierno y sus asesores, a través del portavoz socialista del municipio, Rodrigo Bernal, reprochó al PP "que siempre hablen de suprimir lo que ellos llaman chiringuitos y de austeridad, pero toman decisiones que van a suponer un gasto de más de un millón de euros por ejercicio, 700.000 más que hasta ahora", sostuvo.

El pasado 28 de mayo, el PP ganó en las elecciones municipales de Torrelodones recuperando así uno de sus viejos bastiones del noroeste de la Comunidad de Madrid. La gestión de su último dirigente popular llevó al gobierno a Vecinos por Torrelodones en 2011, gobernando hasta ahora.

La alcaldesa se defiende

En un comunicado difundido por Negro a los medios de comunicación, denunció el "claro intento del equipo saliente de tratar de boicotear el trabajo del equipo entrante". "Alfredo García Plata (anterior alcalde del municipio por Vecinos Por Torrelodones) no tenía eventuales porque tenía todo lleno de chiringuitos carísimos a su servicio. Solo en 2022 gastó 282.000 euros en comunicación. Vamos a racionalizar el gasto", reprochó la actual alcaldesa.

Asimismo, asegura que al llegar al Consistorio había despachos "sin ningún bolígrafo" y que todavía varios miembros del equipo de gobierno saliente, "a día de hoy, no han devuelto ni siquiera los dispositivos (móviles y ordenadores) propiedad del Ayuntamiento", indicó.