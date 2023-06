El hermanastro de Elvis Presley afirma que el cantante se suicidó y que abusó de niñas menores

Lleva toda su vida —y ha amasado gran parte de su fortuna— hablando de él. De Elvis Presley. Aunque para él, antes que el Rey del Rock, era otra cosa: su hermanastro. David E. Stanley, de 68 años, ha afirmado ahora, casi medio siglo después de su muerte, que esta no fue accidental, sino que el cantante decidió suicidarse. Y que abusó de niñas menores. Y esas palabras provienen de alguien que le conoció muy bien.

Hablamos de alguien que, tras nacer en Virginia, muy pronto se marchó con su madre, Dee Stanley, tan pronto esta se divorció de su padre cuando él tenía 3 años. Poco después conocería a Vernon Presley, padre de Elvis, que entonces estaba viudo, y se casó con él en 1960. David acababa de soplar 5 velas y el artista ya estaba descollando con 25 años. Se convirtió en su figura paterna.

Ya de adolescente se convirtió en su asistente y, más tarde, formaría parte de su equipo de seguridad, lo que le hizo estar sus primeros 15 años de pleno desarrollo como persona continuamente al lado de Elvis Presley y ver sus continuos altibajos y la dificultad con la que convivía con la fama y la presión mediática y pública.

No ha dudado, desde su muerte, de hablar de él en entrevistas y conferencias, publicando multitud de libros sobre el autor de Jailhouse Rock o A Little Less Conversation. En los últimos tiempos, además, se ha centrado en el tema de su fallecimiento, hablando de las adicciones de Elvis e incluso fundando una organización en su nombre para ayudar a personas con problemas del mismo estilo que el que se llevó a su hermano.

De hecho, en una entrevista en 2020 a Express confesó cómo fue su postrero encuentro con su hermanastro. "La última vez que lo vi con vida fue dos días antes de que falleciera. Me dijo: 'Quiero que sepas que te quiero. No nos vamos a volver a ver y, si lo hacemos, espero que sea en otras circunstancias'", rememoró.

Ahora, ha dado una puntualización mayor en una docuserie de Prime Video titulada Elvis' Women, añadiendo que cree que el cantante se suicidó. "Su muerte fue premeditada: él se tomó a propósito las drogas que lo mataron. Es que simplemente no podía seguir así", ha declarado Stanley. "Amor, dolor, exposición: simplemente no podía soportarlo más", ha añadido.

Además, ha añadido que Elvis Presley temía que se descubrieran sus relaciones sexuales con niñas adolescentes. "Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 ó 16 años, me enfermaba", ha agregado el hermanastro en la docuserie, afirmando que para él fue "un milagro", que jamás le "atrapasen".

"Elvis se salió con la suya en muchísimos temas de los que la mayoría de la gente no podría escapar. Y todo era debido a su dinero, a su fortuna, a su fama, a su poder, a su carisma y a su magnetismo. Elvis podía hacer lo que le viniera en gana", ha finalizado.

Una disculpa

Ante el cabreo de buena parte de los fans de Elvis, David E. Stanley se ha retractado de sus palabras y ha pedido perdón a través de sus redes sociales. "A todos los fans de Elvis y que me siguen: lamento los comentarios despectivos que hice en un documental sobre Elvis que se grabó el año pasado", ha comenzado diciendo.

"No hay excusa posible para mis palabras y puedo entender por completo por qué estáis enojados conmigo. Amo y siempre amaré a Elvis y ser parte de su familia. Él es más que digno del amor que le tenéis. Él os quería. Yo también os quiero y todo lo que puedo pediros es que me perdonéis por mis actos irresponsables", ha finalizado.