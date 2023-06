Borrar con típex la vida

He leído un artículo en el que se sostiene que para superar a las personas tras una ruptura sentimental lo mejor es borrar o bloquear al susodicho de las redes sociales. Se esconde el problema y deja de existir, así de simple. Es como lo de borrar el teléfono de tu ex para no llamarlo pedo un viernes por la noche. Puede que te ahorres una humillación, pero te aseguro que el duelo no te lo ahorras.

Todo esto me recuerda al cuadro de Goya de La gallina ciega, donde un grupo de muchachos alegres forman un corro y en el centro está una mujer con los ojos tapados. Una no ve y el resto le aplauden, pues es más o menos lo que ocurre hoy día en nuestra sociedad. Al borrado, en general, estamos más acostumbradas las mujeres, lo llevamos sufriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, artistas, científicas, historiadoras… Parece ser que lo que se borra no existe, pero la realidad es que sí existimos, tanto, que somos la mitad de la población.

Y hablando de mujeres y de borrados, la nueva presidenta de las Cortes de Aragón y militante de Vox ha hecho algo parecido. Al acceder al nuevo cargo, se ha curado en salud, y ha borrado 3.000 tweets nada menos, lo que me dice que, además de tener una verborrea tecnológica inusitada, ha estado un buen rato dale que te pego al dedito. 3.000 tweets de los que entiendo, hoy se avergüenza y no le representan.

No seré yo quien diga que no se puede cambiar de idea o evolucionar en la vida, pero borrar 3.000 de golpe y pretender que ninguna de esas reflexiones tengan nada que ver contigo es como ponerle un pegote de típex a la vida e intentar que no se note escribiendo encima, sobre todo, si lo que se escribe es más de lo mismo.