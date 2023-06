Jordi Évole revela la excusa que ha puesto Alberto Núñez Feijóo para no concederle una entrevista

Hace pocos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudía al programa del periodista Jordi Évole, Lo de Évole, donde concedía una larga entrevista.

Al finalizar la misma, el propio Évole le pedía un favor al líder del PSOE. "Estoy intentando que venga también Alberto Núñez Feijóo, de momento no me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí", le anunciaba, para pedirle después a Sánchez que le dijera a Feijóo que no fuera, a ver si por llevarle la contraria, el del PP acababa por ir.

Sánchez lo hizo, pero ni por esas, porque ahora Évole ha revelado que Feijóo ha declinado la invitación para estar cara a cara con el periodista de La Sexta.

"Después de semanas negociando con su equipo, Núñez Feijoo ha declinado participar en Lo de Évole", decía Jordi Évole en Twitter. La causa, una razón más que esgrimida en el mundo político: problemas de agenda.

"'No tenemos una hora libre para poder atenderos', han sido los motivos", según revelaba Évole, que recordaba su entrevista a Sánchez y la broma que hicieron. "Gracias igualmente. Y mira que habíamos conseguido que Sánchez le recomendase no venir".