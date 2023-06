La campaña de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio ya ha comenzado. El actual presidente del Gobierno ha visitado varios medios de comunicación para explicar sus propuestas y conseguir el máximo número de votantes posible.

Pese a esto, el político no contempla aparecer en El programa de Ana Rosa, una negativa que no sienta nada bien a la 'reina de las mañanas'. Este martes, Javier Casqueiro, colaborador habitual del matinal se ha pronunciado acerca de la estrategia de Sánchez asegurando que ahora, al contrario de lo que hizo el 28 de mayo, está recurriendo al cuerpo a cuerpo.

"¿Cuerpo a cuerpo contra quién, contra los medios de comunicación?", ha apuntado la presentadora que, además, ha agregado: "A mí el discurso victimista de un presidente del Gobierno que ha tenido un poder y ha entrado en todo lo que decía que no iba a entrar... Ahora está un poquito Calimero, pero no sé yo si le va a funcionar".

"No sé si le va a funcionar porque se le cuestionará la credibilidad de por qué no ha ido antes a los medios", ha señalado Casqueiro, a lo que Ana Rosa Quintana ha respondido rápidamente: "Porque no estaba en elecciones. Y, perdona, que el presidente diga que no ha tenido medios afines...".