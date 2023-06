Ana Rosa, sobre que Pedro Sánchez rechace las entrevistas con ciertos medios: "Es exactamente lo que hizo Trump"

La entrevista de Pedro Sánchez en Lo de Évole ha dado mucho que hablar, sobre todo a raíz de la declaración del Presidente del Gobierno acerca de su negativa a conceder entrevistas a ciertos medios de comunicación. Así, Sánchez ha comentado cuántas entrevistas ha dado, durante su mandato, a Ana Rosa, Vicente Vallés o Carlos Herrera.

"Pocas, por no decir ninguna... Es que no he parado de trabajar", señalaba Pedro Sánchez que, además, agregó: "Si usted me dice cuál ha sido mi error, efectivamente, no he sido capaz de evaluar las consecuencias de la burbuja de 'antisanchismo' que se ha creado por una parte de intereses".

"Cuando digo a la derecha, me refiero a la mediática, la política y la económica, que es la que realmente manda", apuntaba el presidente. "Lo que dicen son mentiras, manipulación y es maldad. Manipulación es decir que soy una persona totalmente dispuesta con tal de seguir en el Falcon. He cambiado mi posición sobre la política que teníamos que seguir en Cataluña, eso es evidente. Pero lo he hecho por un fin mayor, la convivencia. Hoy, Cataluña está mejor que en 2019... y no digamos que en 2017. Sé que hay gente que no ha entendido que yo indultara a los políticos independentistas.", añadía Sánchez.

Unos comentarios que no han sentado nada bien a Ana Rosa Quintana que, desde su puesto como presentadora del matinal de Telecinco, ha apuntado: "Pues nada, qué queréis que os diga. Sánchez no ha entendido la crítica... Cree y está convencido de que todo lo ha hecho maravillosamente, que solo se ha equivocado con la ley 'Solo sí es sí'".

"Confunde la crítica con el insulto. Eso es una falta de autocrítica muy peligrosa en un gobernante, que es lo que hizo Trump, exactamente. A Sánchez no le gusta la crítica, a Sánchez le gusta el halago", ha sentenciado la presentadora de El programa de Ana Rosa.