Tenoch Huerta enfrenta otras dos denuncias públicas de presuntos abusos sexuales

En un principio, Tenoch Huerta lo negó tajantemente todo. "Aunque no soy en absoluto perfecto, sí sé que estas acusaciones son sencillamente falsas", dijo. Entonces solo había hablado su expareja, la saxofonista y activista María Elena Ríos. Pero pronto se sumó a la denuncia pública por abusos sexuales la actriz Fernanda Tosky. Y, ahora, otras dos mujeres, que por ahora permanecen en el anonimato.

El actor mexicano de 42 años, que saltase a la fama internacional por interpretar a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, fue definido entonces por Ríos como un "depredador sexual" y ahora también ha sido acusado de haberse retirado el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona, una práctica que recibe el nombre de stealthing.

Ha sido la propia saxofonista quien ha utilizado su cuenta de Twitter para dar a conocer el testimonio de estas dos mujeres, quienes le han hecho llegar por mensaje privado a la activista sus experiencias con el intérprete y que vendrían a refrendar su teoría de que Huerta tiene un comportamiento sexual agresivo y abusivo con sus parejas.

Apenas unos días después de que el intérprete haya abandonado la nueva película de Manolo Caro en Netflix para enfocar su defensa ante las acusaciones en su contra de su expareja y de Tosky y, en sus palabras, "continuar el proceso de restauración de mi reputación", la propia Ríos ha hecho públicos los mensajes.

"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas. No Tenoch, no son acusaciones falsas. Son denuncias públicas porque carecemos de leyes, no de fundamentos. Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege", ha escrito la activista al lanzar las nuevas pruebas en contra del actor.

En el primero de los casos, una mujer acusa a Huerta de estar manteniendo relaciones sexuales con ella cuando se retiró el condón sin que ella se diera cuenta y continuó con el acto. La mujer asegura que tras conocerse hablaron por Twitter y que aún guarda algunas conversaciones de WhatsApp, así como que Tenoch le sigue en Instagram.

"A mí también me pasó. [...] Nunca lo confronté [...]. Cogimos, se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", se puede leer, entre otros detalles, en el correo recibido por María Elena.

En otro testimonio, una segunda mujer afirma que estaba emocionada por "tener la oportunidad de estar con Tenoch", pero que revisando los mensajes con su mejor amigo se dio cuenta de la preocupación que tuvo entonces porque no le llegaba el periodo.

Además, detalla que tiene 23 años y que, cuando fue a casa de Huerta, el actor le llegó a pedir el INE, un documento credencial para votar en México que permite saber quién es mayor de edad. "Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo", relata.

María Elena Ríos, que directamente llama "violador e irresponsable" a Huerta, ha subido además un último testimonio sobre una conversación que hubo tras una muestra de cine y en la que Tenoch aseguraba que él también se quitaba el preservativo durante el acto sexual, puesto que el director de dicha muestra lo había hecho y la mujer con quien tuvo relaciones le obligó a hacerse la prueba del VIH.

Tenoch Huerta llamó "dramática" a la mujer que había tenido relaciones con el director del certamen y quien narra los hechos asegura que se levantó, le llamó violador y se fue, perdiendo así su trabajo en el festival, descubriendo más tarde que su trabajo dentro del mismo se lo habían adjudicado al actor.