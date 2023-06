Alma Bollo revela el problema de salud por el que apenas adelgazó en 'Supervivientes': "Enseñaría la barriga, pero me da vergüenza"

Mucho se ha hablado del motivo por el que Alma Bollo apenas ha perdido peso en Supervivientes. Al contrario de la mayoría de sus compañeros, la hija de Raquel Bollo, que se quedó a las puertas de la final, no ha cambiado apenas físicamente.

Después de días de comentarios, ahora se sabe que ha sido así por un problema de salud. Ha sido la propia Alma la que ha compartido con sus seguidores esa dolencia por la que, incluso, le da vergüenza enseñar una foto de su barriga.

"Yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", ha desvelado en sus redes Alma. "He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y, de hecho, me tratan para ello, porque yo estuve muy mala", dice, sobre los rumores de su escasa pérdida de peso. "Os enseñaría una foto de la barriga, pero me da hasta vergüenza", llega a decir la exconcursante.

Además, asegura que se ha puesto en buenas manos, la de los médicos, para solucionar su dolencia. "El caso es que ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori", revela.

Además, la hija de Raquel Bollo asegura sentirse mal físicamente. "Es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal".