Logan, finalista de 'Supervivientes' 2018, vive en el campo asturiano solo con dos cabras y dos caballos

Daniel Sampedro, conocido como Logan, finalista de Supervivientes 2018, se ha mudado a una remota casa en Asturias, al lado de un riachuelo y con la compañía de dos mini cabras y de dos caballos. "Fui a un monte a construirme una cabaña y estoy ahí medio viviendo hasta que la termine, pero va para largo", ha contado Daniel Sampedro.

La noticia la ha facilitado el programa Socialité, que presenta María Patiño. "Vivo ahí con dos cabras y un par de caballos. [...] Son lo peor, llevo viviendo con ellas un mes o dos y lo único que hacen es escaparse", continuaba el asturiano. Aunque parece que el superviviente todavía no ha dominado el estilo de vida ermitaño: "Me gano su confianza a base de chantajearlas con comida, pero de momento domesticadas no están, no me hacen ni caso", ha confesado Logan.

A pesar de todo, el exconcursante del reality no vive de forma tan bucólica y aislada, puesto que "cada tres días vuelvo a casa, sin problema. Todavía no soy un ermitaño al 100%". Además, Sampedro ha respondido a la pregunta de si en este momento está soltero, entre risas: "Sí, qué perfecto".

Cinco años después de pasar por Supervivientes, Logan ha aprobado las oposiciones de bombero y "su intención es irse a vivir a Tenerife", como recogía Socialité: "Estoy esperando a que me formen y empezar".

El asturiano recordaba entonces su sonado accidente en Ibiza, en 2019, mientras preparaba dichas oposiciones, y por el que a punto estuvo de perder un ojo. "Me dejaron bastante tocado. Obviamente, no podía estudiar ni prepararme físicamente. Ese período estuve mal. Ahora mismo, más o menos veo bien, pero se me quedó la pupila superdilatada y me molesta la luz", explicó Sampedro, sobre sus secuelas. La ganadora de esa edición fue Violeta Mangriñán.