Así es Blanca, la primogénita de Carlos Sainz: amante de la naturaleza y muy cercana a su padre

"Blanca es la que más se parece a mí en la forma de ser. Tiene un carácter bastante fuerte, es muy luchadora y cuando cree en algo va a por ello. Me da la sensación de que su novio debe tener mucha paciencia". Así definía Carlos Sainz a su hija mayor en unas declaraciones que dio a la revista Telva. Observando la biografía de Blanca, se puede entender por qué utilizaba esas palabras el mítico piloto, amén de esa "paciencia" que le presupone a Guillermo Comenge, su novio de toda la vida y desde este mismo mes de junio, su marido.

Dicha boda tuvo lugar el pasado 9 de junio en la iglesia de Santiago Apóstol, en el municipio de Cebreros, en la provincia de Ávila. Más tarde, continuaban con la celebración en la finca La Piñonera, propiedad de Carlos y de su familia. En esto se asemeja al enlace que había protagonizado unos meses antes, en febrero, su hermana pequeña, Ana, de 25 años, al casarse con Rodrigo Fontcuberta.

Porque el matrimonio entre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el 2020 y Reyes Vázquez de Castro —una relación que había empezado mucho antes, cuando tenían 18 años, pero que pasó por el altar en 1992, precisamente uno de los años más felices de Sainz, pues también ganó el Campeonato del Mundo de Rally— tuvo como resultado el nacimiento de tres hijos: por orden, Blanca(1993), Carlos Sainz Jr. (1994) y Ana (1998).

Blanca nació a finales de abril y este 2023 cumplía 30 años. "¡Muchas felicidades, Blanca! Padre orgulloso", escribía el expiloto en su perfil de Instagram con una fotografía en la que aparcen juntos. Sin embargo, Blanca tiene privada su cuenta en dicha red social, entre otras cosas porque, como su hermana pequeña, prefieren la discreción a vivir bajo el foco mediático, también debido a la fama que ha ido adquiriendo progresivamente su hermano.

A pesar de que le guste estar en un segundo plano, se sabe, como describen desde la revista Vanity Fair, su formación académica, la cual ha sido siempre en centros my exclusivos. Para empezar, se formó en el prestigioso British Council de Madrid, un centro bilingüe de másde 80 años de historia y asociado al Opus Dei, y que también ha sido el lugar en el que se han formado otros hijos de famosos, como Tana Rivera —hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera—.

Tras terminar sus estudios de Secundaria, Blanca Sainz se graduaría en Business Administration en la privada Universidad Pontificia de Comillas, la cual está dirigida por la Compañía de Jesús, pasando el 2013 en The London School of Economics and Political Science.

Al cabo, ingresaría en el mundo laboral entrando como becaria en la sede del grupo financiero Credit Suisse en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, ciudad en la que ya había establecido su residencia tras aprovecharse de un programa de doble grado de la Universidad de Comillas con la Northeastern University y participando en dos grupos centrados en Finanzas e Inversiones por un lado y Emprendedores, por el otro: Finance & Investments Club y Entrepeneurs Club.

Si bien el mundo del motor solo ha llamado la atención del único varón hijo de Carlos Sainz y Reyes Vázquez de Castro, el de Blanca es cierto que no se ha alejado en demasía del mismo, siendo contratada en junio de 2018 por el gimnasio de la entrenadora Tracy Anderson con el cargo de gestora. Anderson es famosa entre las estrellas por ser la encargada de poner en forma a multitud de celebrities, como por ejemplo Madonna, y que tiene su propio estudio en Madrid.

Su fichaje no llegó al año, pues permaneció en dicha empresa hasta febrero desde 2019. Fue entonces cuando pasó aldepartamento de desarrollo de negocio de Reebok Sports Club, donde permaneció algo más de tres años y medio. No por nada entre sus pasiones destaca el deporte, aunque también se declara amante de la naturaleza y de la moda, apuntan quienes la conocen según Divinity.

En dicho puesto en la exclusiva cadena de gimnasios, propiedad de su padre y de su tío, Antonio Sainz, se quedó hasta que esta fue adquirida por David Lloyd Leisure, en cuya empresa trabaja hoy por hoy Blanca en el cargo de General Manager en su gimnasio fitness en el Barrio de Salamanca: concretamente, en la calle Serrano de Madrid.

La guinda ha llegado este mismo junio con su boda ante unos 250 invitados con Guillermo Comenge y luciendo un vestido de la firma española Navascués, de Cristina Martínez-Pardo Cobián. En principio tendría que haberse celebrado el 17 de junio, pero su hermano tenía una importante carrera —el gran premio de Canadá—, por lo que se adelantó.

Además, para Blanca era importante que se celebrase en La Piñonera por haber sido no solo un refugio para toda la familia algunos periodos vacaciones, sino porque en ella han realizado sus más importantes reuniones familiares y con amigos.