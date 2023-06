Raquel Bollo lanza una pulla a 'Sálvame' y explica por qué se fue del programa: "Yo no me considero ninguna chantajista emocional"

Raquel Bollo no ha podido mantenerse callada y ha respondido a María Patiño después de que la llamaran "chantajista emocional". Después de ser compañeras de plató durante años, ahora tras el final de la emisión de Sálvame, ha explicado el motivo de su marcha del programa.

"Yo no me considero ninguna chantajista emocional. La tristeza mía es que han tenido que pasar 14 años para que se den cuenta de todo lo malísima que soy, todo lo mal que me comporto en un plató. Me lo podían haber dicho hace tiempo", comenzaba a hablar la madre de Alma Bollo.

Con toda la calma posible, Raquel rememorado el momento en el que la presentadora hablaba de ella a Josep Ferré, quien se había disfrazado de Bollo: "No sé si María realmente se dio cuenta de que no era yo porque la vi con un gesto y un ímpetu... que me dieron ganas de decirle que no era yo. Si hubiera visto las imágenes en ese momento le hubiera escrito para decirle que me podía decir lo que quisiera por ahí".

Además, la colaboradora de Fiesta ha explicado el motivo por el cual abandonó el programa. Y es que, para ella, era una "cuestión de salud mental", aunque también ha querido destacar que tuvo algunos "momentos maravillosos".

"Los malos han sido muy duros y por eso decidí irme. Una vez fuera también quise defenderme porque tengo el derecho de hacerlo donde tengo que hacerlo cuando se han pasado unos límites. Estoy cansada de hacerlo y de justificarme. Y para eso hay un juzgado", se ha sincerado la sevillana.

"Os digo ya por qué no me defiendo y no hablo y no aclaro ciertos temas. Es porque tomé esa decisión. Hace dos años que me fui y no hace mucho me propusieron volver, pero no quise volver. Cuando mis hijos entran en el reality también me dijeron de colaborar y no he querido porque mi tema en el juzgado seguía para delante e incluso alguna demanda ya se había ganado", ha finalizado la madre de Manuel Cortés. Además, ha querido dejar muy claro que la decisión de irse fue suya.