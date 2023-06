Investigan la paralización de un concierto de Rocío Saiz en Murcia por mostrar sus pechos

La Policía Local de Murcia ha abierto una investigación interna para aclarar lo ocurrido el pasado sábado durante un concierto de Rocío Saiz en el que un agente ordenó parar la actuación cuando la cantante se quitó la camiseta y enseñó sus pechos mientras sonaba "Como yo te amo" de Rocío Jurado. Según fuentes municipales, el policía que interrumpió el concierto "actuó por su cuenta" y en esa decisión no ha habido "ninguna instrucción política".

Una joven de la organización del concierto, enmarcado en los actos del Orgullo LGTBI, fue la que comunicó a la cantante la orden policial mientras cubría sus pechos con una bandera multicolor entre pitidos del público claramente enojado por lo que estaba ocurriendo.

En su cuenta oficial de Twitter, la cantante comentó lo ocurrido en Murcia recordando que desde hace una década hace lo mismo con esa canción, pero en esta ocasión un policía paró el concierto y no le dejaba seguir si no se vestía, por lo que así lo hizo y terminó el concierto "por respeto al público y al bajar las escaleras el agente le pidió la documentación".

"Ha venido el inspector a buscarme a la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuantas leyes y que me abría un atestado policial gritándome", añadía la cantante en esta red social.

Saiz ironizaba con que si hubiera sido un hombre el que se hubiera quitado la camiseta no hubiera pasado nada porque "eso al parecer no está prohibido por la ley", y advertía: "ya no puedo más, ya no me divierto y no pondré más el cuerpo. Que lo pongan otras, que luchen otras, a ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos", se lamentaba.

El concierto tuvo lugar el pasado sábado al finalizar un pasacalles de la organización 'No te Prives' para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, dentro de una programación del Ayuntamiento en la que formaba parte la actuación de Rocío Saiz.