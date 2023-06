Las desinformaciones sobre Taylor Swift que se difunden tras el anuncio de su concierto en Madrid

La cantante estadounidense ha anunciado que pisará Madrid con su gira ‘The Eras Tour’ el próximo 30 de mayo de 2024, en un concierto que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. A raíz de este anuncio, en redes sociales se está difundiendo desinformación a través del “humor” con el objetivo de que otros usuarios no compren entradas para el concierto que dará en España. Habéis consultado por distintos contenidos a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Uno de estos contenidos relaciona a Taylor Swift con el canibalismo. “Todos celebrando las fechas internacionales de Taylor Swift como si la policía no hubiera encontrado restos humanos y evidencia de canibalismo en una mansión de Los Ángeles que ella vendió en 2017”. Mensajes como este se han vuelto virales en redes sociales, pero es un bulo: el mismo mensaje circula desde 2022 sin aportar ninguna fuente ni prueba. Tampoco ningún medio de comunicación se ha hecho eco de ese supuesto hallazgo. Además, ya se ha hecho con otros artistas como Bad Bunny, Lana del Rey o Rosalía. La primera famosa sobre la que se difundió es Anne Hathaway y quien lo difundió afirmó que se trataba de “un estudio sociológico de 24 horas sobre la difusión de información errónea en línea”.

También circula un tuit que afirma que el estadio Santiago Bernabeu "no estará acabado para mayo de 2024", que los obreros advierten que podría haber riesgos por desprendimiento durante esas fechas y que se estima el fin de su construcción para agosto de ese mismo año. Pero es otro bulo: el autor del tuit ha asegurado en otro tuit posterior que es “una broma”. El estadio Santiago Bernabéu lleva en obras desde 2019 y a 21 de junio de 2023 no hay comunicación oficial de cuándo terminará la reforma.

“No le compren entradas. No vayan a su concierto. Crímenes: asesinato, secuestro, extorsión, robo…”. Estos son algunos de los supuestos crímenes de los que también se está acusando a Taylor Swift en redes sociales, pero no son reales. No hay ninguna prueba de que Taylor Swift haya cometido ninguno de los delitos mencionados.

"Es reptiliana e iluminati", dice un usuario de Twitter Maldita

Lo que tienen en común los tuits que se han hecho virales es que utilizan el “humor” para desinformar. Mientras que el contenido viral sobre “los restos caníbales” encontrados en la supuesta casa de la cantante es un meme que lleva difundiendo desde el año pasado, el tuit sobre el supuesto retraso en las obras del Bernabéu ha sido una “broma”, como asegura el creador del tuit.

Otros tuits recurren a la sátira, afirmando que “la organización de Madrid es horrible” o que “te echan sin motivo alguno”, para intentar que otros usuarios que quieran asistir vayan a otro concierto de su gira internacional, como asegura esta usuaria. El objetivo es siempre el mismo: desinformar utilizando el “humor” para evitar que los usuarios compren entradas para el concierto debido a la alta demanda que se espera y que se ha generado en los últimos meses.