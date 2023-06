El Padre Apeles, 30 años después de su primera aparición en televisión: "Me voy apagando poco a poco"

Se convirtió en un imprescindible de las tertulias corazoneras y de los debates de los noventa, que encontraron en él al perfecto polemista. Inconformista, lenguaraz y tremendamente perspicaz, el Padre Apeles igual trataba con alienígenas liberados entre Moros y Cristianos que se batía el cobre con Mariano Mariano en las Crónicas Marcianas de Javier Sardá.

La supuesta relación sentimental que mantuvo con Yola Berrocal le catapultó a un estrellato que le permitió tener una carrera prolífica en formatos como Tómbola o Dónde estás corazón, donde además de percibir un caché astronómico exigía que le maquillaran las manos para lucir impoluto, sin imperfecciones.

De eso, de sus primeras apariciones televisivas, han pasado ya treinta años. Ahora regresa a la pequeña pantalla tras mucho tiempo alejado de ella. Lo hace a un espacio de entrevistas del Canal 4, que se puede ver en Cataluña e Islas Baleares.

Por ese motivo ha dado una entrevista a Pronto, donde el personaje televisivo, al que en su día la evolución televisiva lo dejó fuera de juego, ha hablado sobre su situación personal. "Ahora voy a eventos muy serios, por la noche no me apetece salir", reconoce.

"Estoy prácticamente jubilado, me falla la memoria, me cuesta dormir, levantarme de la cama... Vamos, que me voy apagando poco a poco", admite.