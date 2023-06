Una estudiante de Olot alcanza la nota más alta de la Selectividad en Cataluña con un 10: "No estudié una barbaridad"

Una estudiante del Institut La Garrotxa de Olot (Girona), Carla Vendrell, ha obtenido la nota más alta en la fase general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con un 10, ha explicado este viernes la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado.

"Tardaré días en asimilar que he sacado un 10, no estudié una barbaridad", ha asegurado desde Menorca, donde está pasando unos días de vacaciones.

Carla señala que para llegar a hacer una Selectividad perfecta la clave han sido los dos años de Bachillerato. Considera que se los ha preparado "muy bien" y que esto ha sido la clave. A partir de septiembre, cambiará las aulas de su instituto de Olot por las de Derecho en la Universitat Pompeu Fabra, pero no olvida a quienes han sido sus profesores hasta ahora. "Son los mejores", dice.

Reconoce que no se esperaba un 10, a pesar de que deja claro que los dos años de Bachillerato se los ha preparado a fondo. De hecho, cree que esto ha sido lo más importante para llegar a sacar la mejor nota posible. "No me pasé una cantidad de horas estratosféricas estudiando", dice mientras intenta asimilar todo lo que le está pasando. "Me está llamando todo el mundo", explica.

En Menorca, supo la nota que había sacado, pero no ha sido hasta este viernes cuando ha sido consciente de que era el único 10 de Cataluña. "Pensaba que habría tres o cuatro más", ha explicado.

Ha dicho que era consciente de que sacaría buena nota, pero no las tenía todas consigo. Su objetivo era un 10,9, la nota de corte fijada el año pasado en la carrera de Derecho a la UPF. Ahora va tranquila, puesto que superará de sobra esta cifra con las optativas. "Tenía muy claro que quería estudiar esto y estoy contenta porque lo podré hacer. Ser la nota más alta es una cosa que me ha sorprendido y estoy muy contenta", ha afirmado.

En su casa también están contentos, pero sobre todo orgullosos. Carla explica que la felicitaron y se alegraron mucho por ella. "Enseguida que salieron las notas me lo dijeron y estaban tan contentos como yo o más", remarca.

La faceta de estudiante no es la única buena que tiene Carla Vendrell. Esta joven es miembro del Club Patín Olot desde 2009 y hace dos años se proclamó campeona del mundo con el espectáculo 'Trampa Mortal' en el Paraguay. Carla era una de las que consiguieron el 13.º campeonato por el equipo más dominador de patinaje artístico.

Ahora a Carla le esperan cuatro años de grado en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con unos profesores diferentes a los que ha tenido los últimos dos años de Bachillerato. Pero tiene claro que lo primero que hará el próximo martes cuando vuelva de las vacaciones en Menorca será irlos a ver y agradecerles el trabajo que hacen. "Sin ellos yo no estaría aquí", concluye.

Cuádruple empate en Barcelona

En la provincia de Barcelona, se ha producido un cuádruple empate con la nota más alta, un 9,90, entre alumnos del Col·legi La Vall en Bellaterra, del Mare de Déu de la Salut de Sabadell, del Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí y del Ramar 2 de Sabadell.

En la provincia de Girona, a parte del 10, la siguiente nota más alta ha sido el 9,70 de dos alumnos del Institut Ramon Muntaner en Figueres.

En la provincia de Tarragona la nota más alta ha sido un 9,90 que han obtenido alumnos del Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus, del colegio Lestonnac L'Ensenyança y del Institut Antoni Martí i Franquès, ambos de Tarragona.

Por último, un alumno del Jesuïtes Lleida Claver en Raimat (Lleida) ha sacado la nota más alta de la provincia con un 9,80, seguido del 9,70 de un alumno del Institut Hug Roger III en Sort.