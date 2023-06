Tania Déniz olvida por completo a Albert Barranco y se reconcilia con Samuel Chávez: "Es y siempre será el amor de mi vida"

Tania Déniz y Samuel Chávez vuelven a estar más unidos que nunca tras su paso por La isla de las tentaciones. Y es que la ruptura de la canaria y Albert Barranco ha sido un punto de inflexión para volver a reconciliarse con su exnovio.

Así lo ha contado la que fuera concursante de Pesadilla de en paraíso en su canal de Mtmad. La influencer ha hablado sin tapujos sobre su situación sentimental y cómo ha sido su sorprendente acercamiento con Samu, a quien dejara para acercarse a Hugo Paz.

"Siempre intento acabar bien con mis parejas, pero creo que las cosas las ha hecho mal", ha comenzado a explicar la tarifeña en referencia al catalán. Unas declaraciones que dan a entender que, a excepción de Albert, aún mantiene una muy buena relación con sus antiguas parejas.

Tania además ha destacado en su canal siempre intenta ser sincera, por lo que no ha dudado en esclarecer las dudas sobre su supuesta relación con Samu. "Cuando volví a Tenerife, me volvió a hablar de casualidad", explicaba la joven quitándole hierro al asunto. Así, comenzaron de nuevo a hablar y volver a verse.

"Sí, es verdad que estos días he estado con él. Sí, es verdad que nos hemos visto. No es mentira. Yo no lo he contado porque al final no estoy con él, ni hemos vuelto, ni tengo pensamientos de eso. Ahora mismo pienso en mí", se ha sincerado la canaria.

Para la tarifeña lo más importante en la actualidad es estar estable, tanto a nivel sentimental como a nivel personal, pues se encuentra en plena mudanza. Aunque, como así, ha dejado entrever "ya se verá".

"Samu siempre va a ser una persona importante en mi vida. Iba, era y es el amor de mi vida", ha destacado, explicando lo mucho que su expareja le ha marcado.