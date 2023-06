Tania Déniz rompe en lágrimas y explica el motivo de su ruptura con Albert Barranco: "No puedo más"

Tania Déniz se encuentra devastada. Y es que la que fuera participante de La isla de las tentaciones creía haber encontrado el amor junto a Albert Barranco tras poner punto final a su historia con Samu Chávez. Sin embargo, finalmente ella y el catalán finalmente han terminado su romance.

Esta noticia no ha pillado por sorpresa a sus más fieles seguidores, y es que muchos de ellos ya eran conscientes de que algo debía de estar sucediendo entre ambos. Pero, hasta el momento, la joven no había hecho ninguna declaración.

Ahora, a través de su cuenta de MTMAD, Tania se ha sincerado y ha explicado el porqué del fin de un romance que comenzaba a finales del año pasado y que parece no tener posibilidad de volver.

Entre lágrimas y enfado, ha explicado que siempre había sospechado de su novio, pero su amor había superado cualquier duda, hasta ahora. La modelo no ha aguantado más la situación y asegura que su ahora exnovio es "un sinvergüenza".

"No tengo nada más que hablar con él", ha zanjado el tema después de descubrir cuenta dolida y decepcionada, pues cree que ella ha "dado todo" por Barranco y que no ha sido recíproco.

"Ha llegado un punto en el que no puedo más", ha explicado en su video, "he dado todo por ti, pero ya no puedo más. Te deseo lo mejor". Y es como ella ha asegurado, él le había puesto los cuernos y ha leído las conversaciones a través de su cuenta.