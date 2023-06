Arantxa de Benito habla de lo que significa para ella ser abuela: "Inundas mi corazón de amor infinito"

El pasado mes de abril , Guti y Arantxa de Benito se convirtieron en abuelos. Su hija, que tiene ahora 23 de años, Zayra Gutiérrez de Benito, dio a luz a un niño llamado Hugo. Desde entonces, la presentadora de televisión está más que feliz con su nieto, de quien presume en sus redes sociales.

A pesar de que la línea de sus últimas publicaciones en Instagram tienen como protagonista al pequeño Hugo, el reciente post compartido por la que fuera pareja del exfutbolista destaca por las enternecedoras palabras que ha dedicado a su nieto.

En la publicación, la madre de Zayra Gutiérrez ha expresado el todas las emociones y el amor que ha estado sintiendo en los últimos dos meses desde que el pequeño llegó a sus vidas y ella se convirtió en abuela. "Lo que estoy disfrutando contigo bebé, Hugo. No tengo palabras. Ser abuela no solo ha sido un regalazo, inundas mi corazón de amor infinito", ha asegurado la televisiva de 53 años, junto a un carrusel de imágenes y vídeos del bebé.

"No me canso de mirarte y disfrutar de cada gesto, mueca o ruidito nuevo. Me estoy convirtiendo en la abuela anestesia y es que la calma que tu me das, es la paz que necesitas. Te quiero peque. Siempre agradecida a tus papis que te cuidan y aman infinito", ha manifestado, visiblemente emocionada, Arantxa de Benito, quien, además, ha desvelado el cuento favorito de Hugo, Garbancito.

Una palabras que reflejan el profundo amor que siente la madrileña con su nieto y de su etapa como abuela. Desde que supo que su hija estaba embarazada, la televisiva ha estado a su vera durante todo el proceso, aconsejándola y ayudándola.

De hecho, cuando Zayra Gutiérrez dio a luz al bebé, se trasladó junto a su pareja, Miki Mejía, a casa de la periodista, con la idea de contar con su ayuda durante estos primeros meses. Además, aprovechando que estaban todos juntos, la familia presentó al pequeño Hugo públicamente.