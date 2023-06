Laura Escanes se reencuentra con Álvaro de Luna tras un tiempo de separación y rumores por motivos laborales

Laura Escanes ha estado fuera de casa durante varias semanas para cumplir con las grabaciones del reality que va a presentar, La travessa, en TV3. Eso ha hecho que no haya podido compartir su tiempo con sus seres queridos, como su hija Roma, y su novio, Álvaro de Luna.

La influencer ya se ha reencontrado con su hija, que es quien más ha echado de menos. Y también con su amor, con lo que desmiente lo que venía sonando como un rumor insistente en los últimos días: no se ha separado del cantante ni está en crisis con él.

La exmujer de Risto Mejide se ha encargado de confirmarlo: "Lo que pasa con Álvaro es que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... aunque parezca mentira... y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo", ha empezado diciendo dejando claro que siguen juntos.

Quiere dejar claro que el hecho de que no comparta nada junto a él no significa que lo hayan dejado: "Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad... a veces disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario. A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", dice de manera rotunda.

De hecho, durante estas semanas de mucho trabajo, la pareja ha podido verse, en contra de lo que creían sus seguidores. Ella misma ha publicado una foto de un día en el que prefirieron no compartir fotos de su reencuentro: "¿Contentos?", pregunta Laura mostrando el rodaje de su último proyecto profesional.

Laura y Álvaro en su reencuentro no público hasta ahora. INSTAGRAM

A pesar de la aclaración, Laura reconoce que la separación de los suyos ha sido dura. "Lo que más he echado de menos es a Roma, a Álvaro, a mis amigas, mi rutina y mi casa. Cocinar cosas con la Thermomix (ya estoy pensando en hacer la coca de Sant Joan), ver series y quedarme dormida en el sofá, dormir sin despertador... Pero... También echo de menos ahora una ruta por la montaña y descubrir sitios maravillosos".

Se refiere Laura a la grabación de su programa, un reality de aventuras que transcurre en los Pirineos, y en donde se ha sentido como en casa, y ahora, apenada por el final.