La baronesa Thyssen dice que aprecia mucho a Nieves Herrero, pero se desvincula del libro que ha escrito sobre ella y anuncia uno propio

Carmen Thyssen por fin se ha pronunciado en su "pelea" con Nieves Herrero, quien acaba de presentar su novela, Una vida de novela, inspirada en ella, y que había contado que de un día para otro, la aristócrata dejó de hablarle y cogerle el teléfono.

La baronesa ha dicho en términos muy amables, a la salida de un restaurante de Madrid, que su afecto por la periodista está intacto: "Aprecio mucho a Nieves, lo que pasa, como ya he dicho varias veces, es que no he hecho memorias con ella".

Nieves, que presentó ayer su nuevo libro en compañía de otras Chicas Hermida, relató hace algunos días, con motivo de su lanzamiento con la prensa, que esta aventura literaria empezó en 2019 con muchas conversaciones con la propia Thyssen en su casa, hasta que un día dejó de atenderle el teléfono y de hablarle.

En relación con el argumento, que teóricamente la escritora y la baronesa iban estructurando en común, Carmen Thyssen da una versión: "Vi cuatro capítulos, que están bien, pero es una novela. Yo escribo mis propias memorias -y anuncia-, que lo estoy haciendo ahora".

Nieves, durante la presentación a la prensa de su polémica novela. GETTY

E insiste en su buena relación con la periodista: "Me cae muy bien, es una gran persona, simplemente que no se asemeja a la forma de expresarme yo". A la pregunta de si va a demandarla se limitó a responder: "No lo sé".

Nieves Herrero, por su parte, admitió que no conocía el motivo de su desencuentro con la Baronesa. "En enero nos felicitamos el año encantadas con el libro y dos semanas después ya no pude contactar con ella. Nuestra relación se fue a negro", ha sentenciado.

La escritora presentó ayer oficialmente el libro con algunas de las chicas Hermida como acompañantes. "Me hubiera encantado que hubiera estado aquí Carmen Thyssen, no ha podido ser, pero yo, como soy autora de novela, he hecho una novela sobre un personaje que me parece uno de los más importantes del siglo XX y principios del XXI. Ella merece esta novela y saldrán muchos libros más".

Y ha confesado que leerá las memorias que la Baronesa asegura estar escribiendo ya. "Me encantará ver si se parece a lo que he contado yo o no, si hace otra versión... A mí me ha molestado que no fuéramos juntas, pero a partir de este momento, no soy nada rencorosa, me gusta vivir tranquila, quiero a la gente".