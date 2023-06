José Manuel Poga, en 'El Hormiguero': "Mi primer beso en cine ha sido con Fernando Tejero"

Fernando Tejero y José Manuel Poga fueron los invitados de este miércoles en El Hormiguero, donde presentaron su nueva película, La Fortaleza, que llega a los cines el 23 de junio.

El filme cuenta la historia de una herencia y de unos hijos que deben luchar, mediante un juego orquestado por su difunto padre, por el patrimonio al que cada uno parece tener derecho.

Fernando Tejero y José Manuel Poga nos presentan "La Fortaleza" que llega este viernes a los cines

"Hice la película sin ver nada porque me pusieron unas gafas de culo de vaso con 13 dioptrías. Cada vez que me las quitaba tenía tal mareo que era como si me hubiera fumado 15 porros", reconoció Tejero entre risas.

Pablo Motos también destacó que había una escena en que sus personajes se enrollaban: "Mi primer beso en cine ha sido con Fernando Tejero, y me gustó, lo repetimos varias veces", reconoció Poga.

"Los bigotes nos hacían velcro, lo que nos ha dado rabia es que hayan cortado la escena en que nos besábamos. Si tienes un personaje protagonista, a veces no te das cuenta, pero cuando tienes uno de reparto...", señaló Tejero.