Patrick Criado, en 'El Hormiguero': "La Policía me ha llegado a parar más de 200 veces"

Patrick Criado fue el invitado de este martes en El Hormiguero para presentar Las noches de Tefía, la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena en cines el 22 de junio y en la plataforma de streaming el 25 de junio.

La ficción, creada por Miguel Del Arco, narra uno de los episodios más desconocidos de la historia de España: lo sucedido en un campo de concentración franquista durante los años 50 y 60 donde se recluía a condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

"Mi personaje es gaditano y tuve un coach para tener acento. También me iba a Cádiz para preparar el personaje, me juntaba con la gente, salía de fiesta...", comentó el actor.

Pablo Motos quiso que su invitado le contara a los espectadores por qué había tenido algunos encontronazos con la Policía: "Se pensaban que era un ladrón porque tenía un Seat León", recordó Criado.

Y añadió, "con 18 años me dedicaba a dar vueltas con mis amigos y me llegaron a parar más de 200 veces. Algunas veces me reconocían y me decían que era el de Águila Roja y que me hiciera una foto".

El presentador también destacó el empleo que tuvo el actor en Asia: "Me fui de viaje solo dos meses y medio por Tailandia y Vietnam en enero de 2020 y acabé en un pueblo pesquero de camarero".

"Me tuve que volver por la pandemia, pero fue una experiencia increíble, creo que viajar solo es necesario y se lo recomiendo a todo el mundo para salir un tiempo de tu entorno".