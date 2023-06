Agatha Ruiz de la Prada: "Yo también me ofrecí a hacer el vestido de novia de Tamara Falcó"

Ágatha Ruiz de la Prada (22 de julio de 1960) nos recibe en un estudio de grabación madrileño vestida de rosa fucsia, con calcetines largos a juego y con una pelota de goma amarilla en la mano. Dice que la tiene que apretar continuamente para recordar que está grabando y evitar hacer cualquier pequeño ruido se incorpore a la narración, como un movimiento de cabello, un roce de papel o una respiración a destiempo.

La diseñadora acaba de llevar a la plataforma Audible el libro Mi Historia (La Esfera de los Libros), sus memorias, nada complacientes ni con ella ni con su mundo, aparentemente feliz y colorido. Esta impulsora de la Movida de Almodóvar y compañía, que es también marquesa, baronesa y grande de España, afronta su nuevo reto con su habitual sentido del humor y del escepticismo, pero también con la duda de si su voz será capaz de transmitir todos los matices que tiene su vida. Y no son pocos, desde luego. Desde Águeda, su nombre original, hasta la Ágatha que conocemos, el destino ha dado muchas vueltas.

Cuatro ediciones de «Mi historia» y ahora en versión Audible ¿Cómo se conecta con los oyentes?Lo he hecho peor que si fuera actriz. Para esto, me ha ayudado una actriz que es buenísima en voz. Es un trabajo muy pesado. Me sonaba hasta el pelo, cuando grababa. Odio escuchar mi voz, igual que no me gusta verme en la tele. Por eso llevo la pelota, para centrarme en ella y olvidarme de hacer ruidos. Cuando íbamos a casa de Mario Conde, tenía 14 televisiones y él se veía todo el tiempo. Pero a él le gustaba la tele, a mí no me gusta verme.



La diseñadora posa para esta entrevista. JOSÉ GONZÁLEZ

¿No se desnuda usted mucho en este testimonio?Este libro es superclaro, brutalmente sincero. La gente me dice que pocas veces ha sido tan sincera. Antes se valoraba la discreción. La mujer más poderosa del planeta es superindiscreta: Kim Kardashian. La indiscreción es importante. Yo hablo en este libro de muchas cosas, pero me ha chocado que cada persona ha destacado una cosa distinta de todo aquello que cuento: los hay que se quedan con lo que digo de mis perros, otros de mis viajes a África... Me divierte que haya distintos puntos de vista.



Su biografía ¿imita a otros grandes de la costura?Este tema me interesaba, soy una fanática de las biografías, las leo sin parar. Los libros me apasionan. De Coco Chanel hay 240 biografías. Ahora hay esa tendencia a contar la vida; grandes de la moda lo han hecho; Versace tiene una serie; Valentino ganó un premio al mejor documental. Y a Lagerfeld, le molestó hacer el suyo porque era un mal momento en su vida, pero luego el resultado fue maravilloso y en Cannes pidió perdón por los modos.

Háblenos de la muerte de su madre, María Isabel de Sentmenat, y de cuando se arruinó con 24 años, dos episodios reveladores de sus memorias.Yo empecé a trabajar muy joven. Vendí mucho a muchas tiendas que no me pagaban. Cuando has producido mucho y no te pagan, vas debiendo dinero, trabajas una barbaridad y no sales de allí. A mí me vino súperbien arruinarme. Eso que no me dejaba ni dormir, luego me ha protegido. Respecto a mi madre, lo tenía todo, pero la pobre sufría una depresión y fue muy desgraciada.



Agatha Ruiz de la Prada, fiel a su estilo y tendencia. JOSÉ GONZÁLEZ

Eso nos lleva a hablar de la salud mental, el gran y terrible tema de nuestros días.Sí, lo es. Pero hay muchas cosas que tuve que quitar del libro relacionadas con esto, por recomendación legal.



También nos conduce a otro asunto, a menudo espinoso, la familia.Gracias a Dios sí puedo hablar de la familia, pero sigue siendo un tema muy tabú. Yo era hija de padres separados. Me habría gustado la idea de una familia unida, pero como en mi caso no existe, me da mucha pena.



Su padre, el arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada, ¿fue una figura controvertida en su vida?Hablo mucho en mi libro de él, de la gran influencia que tuvo en mí. Yo estaba casi enamorada de él, que me sumergió en el arte, en la estética, en el trabajo. A la vez, le gustaban mucho las mujeres y eso hizo que fuera un mal padre.



Menos mal que están sus hijos para equilibrar este infortunio familiar.Tristán y Cósima son una bendición, estoy loca por mis hijos. Cuando los tengo en casa, soy más feliz. Antes solo los veía en verano y Navidad, pero ahora trabajan conmigo. Mis hijos siempre me han dado tranquilidad.



Ágatha Ruiz de la Prada en 'Viernes Deluxe'. MEDIASET

Hablando de trabajo ¿tiene usted rivales que sean amigos o en la moda todo es negocio? En la moda nunca estás sola, esto es un trabajo en equipo. Y sí, tengo rivales, pero también amigos, como Lorenzo Caprile, un tío con una cabeza bestial. Somos muy diferentes, él se considera un modista, y yo, una diseñadora. Pero nos queremos mucho.

También hay que agradecerle que quiera a la prensa. Siempre está disponible, ha ido a los platós de Sálvame y a los suplementos de moda con el mismo afecto y predisposición.Para mí, es muy importante mi relación con la prensa. Cuando tienes una marca, la necesitas. Es el gran aliado que te ayuda a difundirla. Esa comunicación es fundamental. Por eso tengo buen trato con los periodistas.

Ha estado rodeada de políticos por su vida anterior junto a Pedro J. Ramírez. ¿Qué opina de nuestra clase política?A mí, durante años, lo que me ha gustado es la ecología. He conocido a muchísimos políticos, ni te imaginas, y no me han interesado nunca. Soy amiga de poquísimos. ¿Gente que he querido? Pues Eduardo Zaplana (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP).



Ágatha Ruiz de la Prada posa desnuda contra la serofobia. CEDIDA

¿Qué le gustaría que perdurara de usted?Que he democratizado la moda, que he vestido a mucha gente por todas partes. Curiosamente, de un modo o de otro, estoy en la vida de todo el mundo: un vestido, un perfume, una mochila... Hace poco estuve en Chile y aluciné de las cosas mías que vi entre la gente. Hay algo mío por todas partes, aunque eso también me horroriza, no creas. A Caprile, sin embargo, el one to one, le encanta.

¿Se ofreció para hacer el vestido de novia de Tamara Falcó? Creo que le llovieron las propuestas.Pues sí me ofrecí, pero no sé si me lo agradeció o no, creo que no me contestó, no me acuerdo. Me alegro por Carolina Herrera, que se lo está haciendo, a la que adoro y a la que escribí.

¿Quiénes son las musas de Ágatha Ruiz de la Prada? Usted lo fue hace décadas de la Movida Madrileña.Mis musas son mis mejores clientas, como una señora que estaba el otro día en una conferencia sobre marcas para jueces a la que me invitaron. Virtudes, la madre de un juez, una señora estupenda de Alicante, me dijo que siempre va vestida de mí.