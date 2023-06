¿Conoces los Summer Days de Miravia? Más de 300 artículos al día con hasta un 87% de descuento

En verano nos encanta estrenar cosas nuevas y, por eso, la campaña de rebajas o de ahorro como el Prime Day de Amazon son tan bien recibidas por mucha gente. Pero, lo cierto es que se pueden aprovechar otras jornadas de ofertas antes de la llegada de las Rebajas o del Prime Day como, por ejemplo, los Summer Days de Miravia que están activos hasta este viernes 30 de junio.

Esta fiesta del ahorro en el nuevo marketplace que está revolucionando las compras por internet, debido a sus precios, descuentos y cupones, ha llegado en un momento clave, a finales de junio para comprar al mejor precio justo en el inicio del verano. Desde unos de los auriculares inalámbricos más vendidos del mercado por solo 13 euros hasta unas Converse blancas con casi un 30% de descuento para renovar tu calzado veraniego, pasando por las mejores ofertas en productos de compra recurrente como los pañales para los peques de la casa, donde podemos dejarnos mucho dinero al mes.

Así que, si no quieres perderte ninguna de las ofertas durante estos cinco días, desde 20deCompras te ayudaremos a que no dejes escapar ninguna. Y, para inaugurar el primer día de los Summer Days de Miravia, qué mejor que echar un ojo a estas ofertas:

Los Busd de Xiaomi a la venta por 13 euros

Cada día, el ecommerce lanza una serie de más de 300 artículos rebajados en lo que llama ofertas flash y a los que puedes aplicar, además, una serie de descuentos. Este lunes 26 de junio, una de estas ofertas más destacadas son los Redmi Buds Essential de Xiaomi, uno de los auriculares inalámbricos más vendidos del mercado que han pasado de costar 30 a solo 13 euros.

Redmi Buds Essential de Xiaomi. Miravia

Vans desde 50 euros

No solo hay ofertas tecnológicas en los Summer Days de Miravia, también en moda. Por eso, si tienes que renovar tu calzado veraniego, qué mejor que hacerlo con Vans, el calzado más elegido de la moda urbana. Pero, no con cualquier modelo, sino el Old Skool unisex que ha pasado de costar 79 a 52 euros.

Vans OLD Skool Amazon

Productos de hogar con un 90% de ahorro

Pero, sin duda, donde puedes ahorrar de verdad es en los productos del hogar como en los organizadores de armario o en los productos de compra recurrente como los pañales, y es que las ofertas de Miravia superan el 85% de descuento. Solo tienes que ver estos organizadores de cajones para, por fin, tener la ropa interior organizada en tu armario, que pueden ser tuyos por apenas unos céntimos. Se trata de una caja de almacenamiento para organizar desde vaqueros y pantalones hasta ropa interior.

Cajas organizadoras para el armario. Miravia

Y, con lo que de verdad podemos ahorrar dinero es con los productos de compra recurrente rebajados, con lo que evitar muchos meses de gastos fijos. Por ejemplo, esta oferta mensual en pañales con 72 piezas solo cuesta 15 euros.

Pack de 72 pañales Dodot Bebé Seco. Miravia

Irrigador dental Oral-B Oxyjet a mitad de precio

Por último, no podíamos dejar de destacar esta oferta del 49% en el irrigador dental Oral-B Oxyjet con tecnología microburbujas y cuatro cabezales de recambio para que mejores en casa tu salud bucodental al mejor precio.

El irrigador Oral B Oxyjet. Miravia

