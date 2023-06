Zelenski admite que la contraofensiva avanza, pero más despacio de lo deseado: "Algunos creen que esto es una película de Hollywood"

Que la contraofensiva ucraniana no iba a ser rápida es algo que Kiev esperaba. Y desde hace días lo reconoce incluso públicamente. El extenso minado en el frente y el apoyo aéreo ruso hacen que cada metro ganado por parte del Ejército ucraniano se tome como una victoria; pese a que la velocidad del avance sea más lento de lo esperado. Así lo ha reconocido este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que ha admitido que las operaciones van "más despacio de lo deseado", pero ha advertido de que es necesario al haber "vidas en juego" y cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio plagados de minas.

"Algunas personas se piensan que esto es una película de Hollywood y esperan resultados inmediatos", ha señalado Zelenski en una entrevista a la BBC. "Avanzaremos en el campo de batalla de la manera que consideremos mejor", ha dicho tras añadir que por ahora no habrá negociaciones con Rusia y que no está dispuesto a llegar a una especia de "conflicto congelado", lo que implica seguir combatiendo.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha apuntado este miércoles que los frentes de batalla en Ucrania están en "cierta calma" que "se debe al hecho de que el enemigo está sufriendo graves pérdidas tanto de personal y de equipo". Según Putin, su Ejército sigue repeliendo los ataques y han destruido hasta el momento 245 tanques y 678 blindados en poco más de dos semanas.

El presidente afirma que la "magnitud" de las pérdidas en el bando ucraniano puede repercutir no solo en su potencial ofensivo sino en "la pérdida de la capacidad combativa del Ejército de Ucrania". No obstante, reconoce que Kiev tiene todavía reservas y "no ha agotado todo su potencial".

"El golpe principal está por llegar"

Los primeros día de contraofensiva el Ejército ucraniano consiguió avanzar varios kilómetros y conquistar algunas localidades, pero con el paso de los días los ataques han dado paso a un combate posicional. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, ha afirmado este miércoles que los ataques continúan en varios sectores del frente sur y que "hay ciertos avances en todas las direcciones".

En poco más de dos semanas, Kiev ha confirmado la recuperación de ocho localidades en los frentes de Zaporiyia y Donetsk. "Vamos avanzando poco a poco, con pequeños pasos, pero con mucha confianza", escribió Maliar en Telegram, quien aseguró que "el golpe principal está por llegar".

Sobre las operaciones del último día, Maliar ha reconocido "un éxito parcial" al haber "consolidado los límites alcanzados y haber igualado la línea del frente".Maliar agregó que las operaciones ucranianas en el marco de la contraofensiva tienen varias tareas que no se centran únicamente en la liberación del territorio.

En la misma línea, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, Oleksí Danílov, señaló que las tropas ucranianas tienen, entre otras cosas, la tarea de eliminar la artillería, los almacenes de munición y las rutas de suministro de Rusia.

A lo largo de la madrugada y mañana del miércoles, se han registrado fuertes combates en el frente de Robotyne, en la provincia de Zaporiyia, donde varios kilómetros cuadrados están en disputa. La viceministra de Defensa informó también de intensos combates en el este, especialmente cerca de la ciudad de Lyman, que Kiev reconquistó a las fuerzas rusas en octubre. "En el este, los defensores siguen conteniendo un asalto a gran escala de las fuerzas rusas en las direcciones de Lyman y Bajmut", dijo.

Continúan los ataques con drones

Lo que no parece haber frenado la contraofensiva es el constante envío de drones y ataques aéreos. Este miércoles las fuerzas armadas ucranianas afirmaron haber derribado hasta seis drones kamikaze lanzados por Rusia contra territorio ucraniano. La fuente no ha especificado las provincias ucranianas contra las que iban dirigidos los drones, pero la Autoridad Militar de la región de Jmelnitski, en el oeste de Ucrania, ha informado de explosiones en su territorio, lo que indica que fue una de las zonas atacadas.

Además, Rusia ha acusado a Ucrania de lanzar tres drones para atacar instalaciones en la región de Moscú. Las autoridades rusas afirmaron haberlos derribado. "Se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con tres drones tipo avión contra instalaciones en la región de Moscú", señaló Defensa en su canal de Telegram.

Además, dos drones se estrellaron en la mañana del miércoles en una aldea de la región de Moscú tras acercarse a los almacenes de una de las unidades militares desplegadas en la zona, señaló el gobernador de la provincia, Andréi Vorobiov.