La moda se inspira en la estética de las sirenas

La Sirenita está de moda. Y no solo su esperado remake, estrenado el pasado 26 de mayo en cines, ha ganado una legión de fans tanto entre niños como adultos. Ahora, la estética de estas criaturas mitológicas también seduce a la industria de la moda, que sorprende esta temporada con la tendencia más popular del verano que estamos estrenando: el mermaidcore. Los diseños de esta tendencia nos transportan a las profundidades del océano.

El interés de la moda por reflejar el mundo submarino no es nuevo. De hecho, se atribuye al diseñador francés Marcel Rochas la creación de la silueta de sirena en la década de 1930, la cual luego fue popularizada en círculos de moda por Jean Patou. Su vestido inspirado en el mundo acuático fue publicado en una edición de la revista Vogue en 1933. Desde entonces, el estilo sirena ha evolucionado en diversas formas y en la actualidad, diseñadores como Bottega Veneta o Bluemarine han reinterpretado la imagen de esta criatura mitológica ofreciendo su propia visión.

Las sirenas de Anel Yaos en la pasarela 080 Barcelona Fashion Anel Yaos

Diseños de sirena “made in Barcelona”

Esta tendencia global también influye en los diseñadores locales. Muchos de ellos proponen creaciones que se inspiran en las formas del mundo marino y siguen este código estético del mermaidcore. En la pasada edición del 080 Barcelona Fashion, Anel Yaos presentó una colección de carácter intimista que se sumerge en los fondos marinos para presentar sus señas de identidad, marcadas por el romanticismo, la fantasía y lo naif en piezas de ropa que no distinguen géneros.

“Seres sin nombre ni apariencia, criaturas intangibles, mitos acuáticos me acompañan desde niño, suscitando en mí sensaciones que van de la tranquilidad al temor, y me recuerdan que no estoy solo”, afirmaba en el backstage de la pasarela catalana.

La propuesta ‘Deep 23’ refleja la fluidez de tejidos ligeros como sedas, gasas y algodón, contrastando con la contundencia del terciopelo y el neopreno, a través de una fascinante combinación de estampados y colores que se ajustan armónicamente entre sí.

El diseñador investiga con nuevos materiales como el látex y la toalla, y continúa apostando por el upcycling de colchas, los botones vintage y elementos que evocan el océano, como redes de pesca y conchas. Además, cobran protagonismo los volantes, las flores en 3D y las superposiciones de encaje. La paleta de colores de la propuesta fluye entre tonos pastel y otros más intensos, como el verde musgo y el negro.

Un look de Eiko Ai con diseño inspirado en la fauna marina. Eiko Ai

Otra firma catalana que explora la sensualidad con propuestas femeninas cargadas de transparencias, lentejuelas, iridiscencias y encajes es Eiko Ai, liderada por la diseñadora Glò Lladó. La firma se sumerge en propuestas oníricas que se inspiran en la efímera belleza de los paisajes naturales.

Según Lladó, “en esta ocasión su inspiración radica en el movimiento del agua y la fauna marina, como las medusas”. Con su colección 'Underwater Life', Eiko Ai busca establecer una conexión con la naturaleza acuática a través de elementos como plantas, animales y otros organismos, así como seres fantásticos que habitan en los océanos.

Para lograrlo, la firma barcelonesa utiliza transparencias que permiten el paso de la luz, suaves satenes en tonalidades brillantes, volantes, volúmenes y tejidos vaporosos y etéreos que capturan el movimiento de las olas del mar. Además, los tonos nacarados presentes en sus prendas emulan las escamas de las sirenas, completando así la inspiración marina de su colección.

Editorial Joplin Atelier a Vogue Portugal. Enric Galceran

La revista Vogue Portugal has encontrado una inspiración similar para dar inicio al verano en una editorial que también rinde homenaje a otras firmas catalanas como Joplin Atelier. En una atmósfera crepuscular, con modelos que parecen bailar al ritmo del océano, se presentan piezas que se inspiran en la estética de la sirena. Un ejemplo es la sobrefalda de tul bordado con detalles efecto espejo de la marca barcelonesa, dirigida por Laura y Aida Molano.

Siguiendo de cerca las últimas tendencias, las grandes distribuidoras de moda no han querido perderse la oportunidad. Zara inauguró la nueva temporada con una editorial dedicada a las sirenas modernas, presentando prendas que se prevé serán un éxito de ventas esta temporada. Entre las propuestas se encuentran tops con lentejuelas, faldas de satén y un vestido plateado que realza la silueta femenina.

Editorial de Zara de clara inspiración mermaidcore Zara

La joyería “bajo del mar”

Los accesorios no se descuidan en la tendencia mermaidcore. De hecho, juegan un papel esencial para enfatizar esta estética mágica y femenina. La joyería inspirada en el mar incluye collares, pulseras y anillos con formas de conchas, estrellas de mar, corales y perlas que le dan un toque encantador. Una de las últimas diseñadoras en apostar por este estilo es Sol Pardo, al frente de Pardo Hats, quien ha creado una línea de bisutería hecha a mano en su atelier en Barcelona. Esta línea incluye vistosos animales marinos como amuletos.

Anillo de la colección Shells de La Manso. Cedida

Siguiendo su estilo que eleva el plástico a la categoría del lujo, La Manso también ha creado una original bisutería escultural dedicada a la fauna marina. Utilizando plástico reciclado y con incrustaciones de pedrería, han creado espectaculares mejillones, conchas y caracolas marinas. Estas piezas en tamaño XXL no tienen nada de discreción y destacan por su impacto visual.